RMP: La protesta y la represión son legítimas, lo que no es aceptable es la desnaturalización de ambas

Rosa María Palacios analiza la situación que se está viviendo en la ciudad de Puno, luego de los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.

En primer lugar, se refirió a los 17 ciudadanos fallecidos que fueron reportados hasta el momento.

“La protesta es legítima, lo que no es legítimo es el delito. Matar, robar, saquear, asaltar un aeropuerto es delito. La represión es legítima también, dentro de los parámetros establecidos por la ley y reglamento para esa represión. Matar no es legítimo cuando se hace de manera indiscriminada. La protesta y la represión son legítimas, lo que no podemos aceptar es la desnaturalización de ambas cosas”, aseveró.

Asimismo, se refirió al uso de armas letales por parte de la Policía. Sobre esto, sostuvo que no es legal que disparen “ráfagas”, tal y como afirmarían los testimonios en Puno y Ayacucho.

“En Brasil hay 1.500 detenidos. Se le detiene, se le juzga y se le condena o absuelve de acuerdo a ley. La Policía no mata; detiene, arresta, conduce hacia el fiscal y el juez. La opción no es matar o no matar”, manifestó.