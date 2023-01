Dina Boluarte se ausentó de la conferencia del Ejecutivo a pesar de 45 fallecidos en protestas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue la gran ausente en la conferencia de prensa que ofreció el Ejecutivo tras conocerse, de manera oficial, el fallecimiento de 17 civiles —registrados el último lunes 9 de enero— como consecuencia de los enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de las fuerzas del orden en Juliaca, Puno. Aún se espera un pronunciamiento de la jefa de Estado sobre lo ocurrido en dicho región del país. Con los decesos del 2022, la cifra de muertos durante las movilizaciones en contra del Gobierno se sitúa en 45.

En la reunión, ofrecida desde Palacio de Gobierno, solo se vio al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien intentó responsabilizar de los decesos al exmandatario Pedro Castillo Terrones, que se encuentra actualmente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva, medida impuesta por el Poder Judicial, en el penal Barbadillo de Ate.

“(Los informes) indican que se han producido muertes de ciudadanos y de compatriotas, muertes que por supuesto lamentamos. Muertes que expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país. Eso es lo que está sucediendo, está sucediendo una resaca del golpe de Estado en el país”, afirmó el primer ministro.

Alberto Otárola reemplazó a Pedro Angulo Arana como jefe de la PCM luego que este dejara el cargo 10 días después de su nombramiento. Foto: PCM

En esa línea, Otárola Peñaranda calificó las manifestaciones producidas el lunes 9 en Juliaca como la segunda parte de lo ocurrido en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre: “Aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y que quisieron derribar a las instituciones públicas durante la sonada que empezó el 7 de diciembre del año pasado, en esta segunda convocatoria, han dado un paso más y han tratado de subvertir el orden constitucional”.

Por su parte, en la misma conferencia, el ministro del Interior, Víctor Rojas, pretendió excusar el exceso de los oficiales en Juliaca, Puno. “Instigaron y no se pudo controlar”, dijo. También calificó al grupo de manifestantes como una “turba” que planea “crear caos sobre el caos”.

Dina Boluarte solo se pronunció tras el primer fallecido

En la tarde del lunes 9, Dina Boluarte se pronunció —durante la reunión del Acuerdo Nacional— tras saberse del primer civil fallecido por las protestas en Juliaca. La mandataria aseguró no entender el motivo que lleva a miles de personas a salir a las calles en Puno y consideró que se estaría usando algunos reclamos que “no están en sus manos solucionar” como “pretexto para seguir provocando el caos entre la población”.

“Me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos de donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado los cuatro puntos políticos. No está en mis manos, lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya está ahí en el Congreso para una segunda votación”, manifestó Dina Boluarte.

Personalidades políticas exigen renuncia de Dina Boluarte

Ante la escalada de violencia con la que viene enfrentando el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, las manifestaciones que piden su salida del cargo, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones; diversas personalidades políticas levantaron su voz de protesta para exigir la renuncia de la jefa de Estado. Esto luego de que se confirmase el fallecimiento de 17 civiles durante las movilizaciones de este lunes 9 de enero en Juliaca.

“Nueve peruanos asesinados en Puno. Y en Lima hablan de Acuerdo Nacional. ¿Cuántos muertos más quieren Dina Boluarte y el Congreso para irse? ¡Paren la masacre! (…) Mientras tanto, en Palacio, Boluarte y sus aliados fingen normalidad en un espacio deslegitimado”, expresó la exministra Anahí Durand.

En la misma línea, se pronunció la exjefa de la PCM Mirtha Vásquez, quien hizo un llamado a que la mandataria dé un paso al costado para que se detengan las muertes en Puno: “Incapaz de liderar una salida política y de controlar a las llamadas ‘fuerzas del orden’, permitiendo que maten a más peruanos. La Sra. Dina Boluarte no puede seguir al frente del Gobierno #DinaRenunciaYa. Paren la matanza en Puno”.

Por otro lado, el exministro de Salud Hernando Cevallos Flores pidió a Boluarte Zegarra parar la represión que viene generando muertes: “La masacre de hoy en Juliaca debe movilizar a todo el pueblo para detener esta banda de asesinos que controlan el poder. Es evidente que tienen la intención de terminar con lo que queda de democracia, humillar al pueblo y quedarse ¡Todos debemos pronunciarnos! #DinaRenunciaYa!”.