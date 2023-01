RMP: “Hay un cambio importante en el tratamiento de la Policía a la población”

Rosa María Palacios habló de la coyuntura nacional en el marco de las protestas en el sur del país. En primer lugar, declaró que, pese al incremento de las manifestaciones, no ha habido ningún muerto en comparación a las primeras.

“No hay fallecidos, lo que implica que hay un cambio importante en el tratamiento de la Policía a la población”, mencionó.

También se refirió a la toma del aeropuerto de Juliaca por parte de los protestantes y agregó que Juliaca y Puno “se han declarado en huelga indefinida”.

“Esta no es una estrategia terrorista, los terroristas jamás tomaron un aeropuerto. Esto es una estrategia para impedir que la línea de suministro a la Policía Nacional se corte”, dijo.

Por otro lado, opinó acerca de las palabras de Jorge Montoya, en las que menciona que las fuerzas del orden deberían estar autorizadas para disparar.

“Las fuerzas del orden sí están autorizadas para disparar en el momento en el que se amenace directamente la vida de un efectivo. Cuando no hay eso, no puedes disparar a matar. El señor Montoya lo sabe, pero llama la atención con este tipo de declaraciones. Él no va a ser responsable por los 28 muertos, sino el ministro de Defensa, el ministro que salió del Interior y la presidenta de la República”, aseveró.