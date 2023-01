Aimaras llegan hoy a Puno decididos contra Dina Boluarte

La inmensa población aimara, asentada en el sur de Puno, anunció que hoy lunes arribará a la ciudad de Puno, capital de la región, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y en solidaridad con los pobladores quechuas de la ciudad norteña de Juliaca.

Les ha molestado que el Gobierno envíe aviones de guerra para sobrevolar Juliaca y que desde helicópteros se arrojen bombas lacrimógenas. Dijeron que esta es una guerra psicológica y que se van a preparar para tal circunstancia.

Además, consideraron injusto que se les vincule con el expresidente de Bolivia Evo Morales.

En cuanto al cierre del aeropuerto de Juliaca, cuestionaron que se impida el servicio a los civiles, pero se mantenga abierto el terminal aéreo para el arribo de naves y pertrechos militares y policiales.

“No es posible que nos maltraten tanto. Ahora sí no vamos a retroceder. A nuestros hermanos de Juliaca los han maltratado psicológicamente enviando policías y militares como si fuéramos enemigos. Han enviado aviones como si se tratara de una guerra. No combaten la delincuencia y ni siquiera cuidan bien nuestras fronteras los militares, pero los envían para matarnos, todo por oponernos a una presidenta que no la queremos. Acá no tiene nada que ver Evo Morales. Acá no tenemos nada que ver con la minería y el narcotráfico. Ahora vamos a tomar Puno, y después nos vamos a Lima. Ahí que nos maten, vamos a morir con gusto. Pero esta mujer ya no puede ser presidenta más. Nunca más”, declaró Cornelio Lucapa Quispe, dirigente de Zepita.

Los aimaras continuaban impidiendo el tránsito en la ruta Puno-Desaguadero, en la frontera con Bolivia.

La presencia de los aimaras en Puno ha causado preocupación entre los pobladores de la capital de la región. Tienen fresco el recuerdo de lo que ocurrió en el año 2011 durante el paro indefinido contra la actividad minera, conocido como el ‘aimarazo’.

Juliaca extrema medidas

En tanto, en Juliaca, provincia de San Román, el paro se tornó contundente. Hasta el sábado todavía era posible trasladarse en motos y bicicletas. Ayer fue imposible. Piquetes de huelguistas lo impidieron.

El acceso sur de Juliaca fue completamente bloqueado con piedras y bolsas de basura, especialmente la avenida 4 de Noviembre.

La situación de la ruta Juliaca-Cusco era peor. Cerraron las vías con alambres para que no ingresen ni bicicletas.

En el distrito de Caracoto hubo movilización. Pasearon una cruz y un ataúd con el nombre de Dina Boluarte. Frente a la municipalidad procedieron a quemarlos.

Caracoto. Quemaron ataúd con nombre de la mandataria. Foto: difusión

“Son días en huelga y nadie nos toma en cuenta. Encima dicen que nos financian el narcotráfico y la minería ilegal. Exigimos que renuncie Dina Boluarte. No queremos nada más. Su gobierno ha matado a varias personas y ella es la responsable política. Nos están enviando más militares para matarnos. Nos siembran infiltrados y nos hacen quedar como vándalos. Ya se tomó una decisión. Vamos a ir a Lima. No hay otra opción. Hemos protestado en nuestra región y nos han ninguneado al indicar que éramos un grupo pequeño. Ahora nos vamos a Lima. Pero la huelga indefinida continúa en Puno. Reitero que la decisión unánime es que la señora Dina Boluarte renuncie”, manifestó Esteban Ayquipa, rondero de Juliaca.

En tanto, ayer fueron trasladados de Juliaca a Lima dos agentes heridos: los suboficiales Luis Bautista Estefanero y William Quispe Yucra.

Ayacucho: paro regional y arribo a Lima

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) acordó realizar un paro regional de 48 horas los días 10 y 11 de enero, en el contexto del paro nacional, por nueva Constitución, cierre del Congreso, justicia para los fallecidos en la protesta del 15 de diciembre, entre otros.