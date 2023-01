Dina Boluarte tras enterarse del primer fallecido en Juliaca: ¿Se están levantando en protesta de qué?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció —durante la reunión del Acuerdo Nacional— tras saberse del primer civil fallecido durante las protestas en Juliaca realizadas este lunes 9 de enero. La mandataria dijo no entender el motivo que lleva a miles de personas a salir a las calles en Puno y consideró que se estaría usando algunos reclamos que “no están en sus manos solucionar” como “pretexto para seguir provocando el caos entre la población”.

“Me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos de donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo, ya les he explicado los cuatro puntos políticos. No está en mis manos, lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya está ahí en el Congreso para una segunda votación”, dijo Dina Boluarte durante la reunión en Palacio de Gobierno.