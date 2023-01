Rafael López Aliaga llama “plan desgraciado” a disposiciones de Martín Vizcarra durante la pandemia

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, aprovechó su visita a San Juan de Lurigancho con motivo del inicio de su gestión para pronunciarse respecto al expresidente vacado Martín Vizcarra, a quien criticó por las acciones tomadas durante su gestión en medio de la pandemia por la COVID-19. El líder de Renovación Popular criticó que Vizcarra Cornejo haya cerrado las postas médicas de primera atención durante su mandato en la crisis sanitaria y afirmó que durante su gestión se realizarán cambios para subsanar dichos “errores”.

En su visita a la localidad de Casablanca en SJL, López Aliaga aclaró que durante su administración metropolitana se establecería un módulo de emergencia médica primaria durante las 24 horas.

“No solamente en Casablanca, en las diferentes zonas que tiene toda Lima. Toda Lima tiene que tener un módulo mínimo, porque ¿qué hizo el ‘Lagarto’ (Martín) Vizcarra en plena pandemia? Cerrar las postas médicas. O sea, lo que era de primera necesidad, de primer auxilio, lo básico, cerrado ”, reclamó el burgomaestre.

Posteriormente, RLA criticó las acciones del gobierno de Vizcarra. “Lo de ese señor no es brutalidad, es un plan bien desgraciado, de justo aglomerar a gente en los hospitales para que estén en los pasillos muriéndose sin oxígeno. No se hace eso: eso se llama genocidio”, dijo ante la población.

RLA critica nuevamente gobierno de Pedro Castillo

López Aliaga también precisó que la cantidad de muertes durante la pandemia no solo son responsabilidad de Vizcarra, sino también del expresidente golpista Pedro Castillo, quien ahora se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.