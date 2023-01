María Antonieta Alva: “Me encantaría retomar como funcionaria pública cuando se den las condiciones”

La exministra de Economía y Finanzas durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra, María Antonieta Alva, aseguró que estaría gustosa de regresar al Estado como funcionaria pública. La extitular del MEF dio dicha afirmación luego de que la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobara el informe final que recomienda acusarla constitucionalmente junto al exmandatario por el presunto delito de colusión en la adquisición de 1,4 millones pruebas rápidas contra la COVID-19.

En entrevista con La República, al ser consultada sobre si tenía aspiraciones de volver a la función pública, Alva dijo que “por supuesto” y aseveró que se ha “entrenado para eso”.

“Sigo trabajando en políticas públicas en una consultora y aprendiendo mucho. Diferenciemos trabajar en el Estado y hacer política. Mi entrenamiento es para ser funcionaria pública. En el Perú hay mucho por hacer y me encantaría retomar como funcionaria cuando se den las condiciones”, declaró.

PUEDES VER: Comisión de Relaciones Exteriores cita a canciller Gervasi por presencia de Evo Morales en Perú

“(¿Cuándo será el momento?) Cuando haya una verdadera convicción por hacer reformas en el país sustantivas para la vida de los peruanos. Salud y educación son fundamentales. El sector público ha perdido mucho capital humano que ha salido por no haber condiciones”, agregó la exministra de Economía.

María Antonieta Alva: “No tengo ninguna aspiración política”

La extitular de Economía dejó en claro que no quiere ocupar un cargo de elección popular y advirtió que la Comisión que preside el fujimorista Héctor Ventura “no busca justicia, sino ajusticiamiento”.

“Más allá de si ellos piensan que sí o no (de aspiraciones políticas), esto afecta a todos los peruanos: una comisión con un trabajo de un mamarracho puede inhabilitar a ciudadanos del ámbito público. Hoy soy yo, pero cualquier peruano está en riesgo. Me preocupan los muchos funcionarios públicos probos y comprometidos con el país. Es una pésima señal. Esta comisión no busca justicia, sino ajusticiamiento. No busca la verdad, sino rivalidades políticas con intereses subalternos”, apuntó.

PUEDES VER: Comisión de Ética verá caso de agresión de Héctor Ventura contra policía este lunes 9

Alva Luperdi espera que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vea el documento “con rigurosidad y justicia”.

“De repente, me consideran una rival política, pero yo he sido una funcionaria pública que trabajó 24 (horas) por 7 (días) en la pandemia, que, pese a las debilidades y vacíos, dimos todo y ahora me veo arrastrada por esta politiquería vengativa que es un riesgo para el país”, indicó.