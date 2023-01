Jorge Montoya sobre protestas: “Las fuerzas del orden deben estar autorizadas para disparar”

El congresista Jorge Montoya utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las protestas que se registran en varias regiones del interior del país. El vocero de Renovación Popular, a través de su cuenta de Twitter, no dudó en cuestionar los actos violentos entre los manifestantes, Policía Nacional y Fuerzas Armadas y en afirmar que “las fuerzas del orden deben estar autorizadas para disparar” pese a la crisis política que afronta el Perú.

“Si no se restablece el principio de autoridad, todo está perdido. Las fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso el continuar así”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Ellos, los terroristas, no van a bajar la presión; por el contrario, la van a incrementar. Esto no es un reclamo sindical, esto es una asonada terrorista para la toma del poder”, mencionó el parlamentario líneas más abajo dentro de su tuit, el mismo que acompañó con un material audiovisual no actualizado en el que se observa a un grupo de personas enfrentándose a agentes de la Policía.

Publicación del parlamentario Jorge Montoya. Foto: captura de Twitter

Tras recibir críticas de varios usuarios, quienes le mencionaron que el video que acompañó su publicación corresponde a un desalojo de años anteriores y no de las protestas que se registran en la actualidad, el congresista de Renovación Popular decidió borrar su tuit.