Jorge Salas Arenas: “El JNE tiene 56% de credibilidad de la ciudadanía, el Congreso alcanza el 8%”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, reiteró su posición en contra el proyecto de reforma constitucional que presentó la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz para recortar abruptamente su mandato como jefe del JNE y del representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, antes de que se lleve a cabo el adelanto de elecciones generales de 2024.

Tras la ceremonia de juramentación de Imelda Tumialán como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Salas Arenas catalogó el adelanto de elecciones aprobado por el Congreso como un “acto político necesario para la continuación de la vida democrática” y no como un “acto de desprendimiento”.

Además, insistió en que el proyecto para remover a autoridades electorales “es un exceso, no es constitucional”. “Espero que reflexionen quienes lo han propuesto porque están afectando la democracia”, continuó.

“Habrá que ver quiénes son los que sostienen y en qué lo sostiene. Lo que yo creo es que no hay legitimidad constitucional para sustentar esa propuesta”, dijo.

Ante los argumentos de un sector del Parlamento sobre una supuesta baja confianza de la población sobre los organismos del sistema electoral, el juez supremo recordó que, según la encuesta de octubre de 2021 realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la institución que preside ostenta más del 50% de respaldo de la ciudadanía.