Jorge Salas Arenas: “Ese mito de que no se puede dirigir 2 elecciones no existe, que lea la Constitución”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, rebatió el nuevo argumento que arguyó la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz para justificar la presentación del proyecto de reforma constitucional con el que se busca remover intempestivamente de sus cargos al jefe del JNE y al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, antes del adelanto de comicios generales.

Según Amuruz, el “espíritu” de la Constitución de establecer un mandato de cuatro años para los jefes del JNE y ONPE es para que estos intervengan en solo un proceso. “Tendríamos autoridades que estarían dos elecciones”, aseveró.

No obstante, Salas Arenas recordó que la carta magna establece que los cargos son reelegibles: “Quienes dicen eso (argumento de Amuruz) no han leído bien el artículo 180 y 182. El 180 dice que los miembros del Pleno del JNE son reelegibles y, el 182, que el jefe de la ONPE también es reelegible. Entonces, ese mito, esa fantasía, de que no se puede intervenir o dirigir dos procesos, no existe pues. Que lean la Constitución”.

“No es común que se produzca un adelanto de elecciones. Eso no quiere decir que haya que restablecer, reponer o reacomodar el JNE o los organismos electorales porque no les gusta algo. Quiero hacer presente que los señores miembros del Jurado, Gastón Soto Vallenas, Vera Barquillo y Rodríguez Vélez, han tenido dos periodos de cuatro años. Es decir, han sido reelegidos y han permanecido ocho años en el JNE. Es una cuestión de uso cuando el interesado quieren que lo reelijan y lo logra. Ese no es mi afán”, agregó el magistrado.

Salas Arenas descarta renunciar

En otro punto de sus declaraciones, el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas dejó entrever que no renunciará al cargo de presidente del JNE. Recordó que, a diferencia del Congreso y Ejecutivo, él es designado por la Corte Suprema, mientras que el jefe de la ONPE es escogido vía concurso público por la Junta Nacional de Justicia.