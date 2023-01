Ilich López sobre caso Los Niños: “No tengo nada que temer”

Clara Elvira Ospina conversa con el congresista Ilich López acerca de la investigación del caso Los Niños, el cual trata de una presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo. Sobre esto, solicitó “celeridad”, debido a que la investigación se viene realizando desde hace casi un año.

“Casi un año llevo en investigación y una sola vez me han llamado a Fiscalía y por supuesto he asistido; además, yo mismo he presentado la autorización para que allanen mi domicilio, mis oficinas, el levantamiento de mis secretos telefónicos, bancario, tributario, absolutamente todo lo que necesita la fiscal”, manifestó.

“Vamos casi un año en este tema y se sigue viendo. Ahora, hay que dejar trabajar a la Fiscalía, hay que darle todas las herramientas para que ellos rápidamente puedan dilucidar estos temas. Yo estoy seguro de que vamos a salir, o particularmente, yo voy a salir sin ningún problema de esta situación porque no tengo nada que temer”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que las visitas de los congresistas para realizar gestiones públicas no se deben “satanizar”.

“Para evitar problemas, todas las reuniones deben ser públicas (…) Ninguna acción que no tenga ningún indicio de delito tendría que ocultarse (…) No se puede satanizar las visitas de los congresistas para hacer este tipo de gestiones”, aseveró.