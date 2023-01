Darwin Espinoza tras protagonizar accidente de tránsito con brevete vencido: “Ha sido un episodio menor”

El congresista de Acción Popular Darwin Espinoza protagonizó un accidente de tránsito el último martes 3 a la altura de la cuadra 5 de la avenida José Pardo, en Chimbote. El legislador, quien dejó su auto a la deriva tras despistarlo, minimizó este hecho ante los medios de comunicación y aseguró haber tenido todos los papeles en regla; no obstante, su licencia de conducir se encuentra vencida desde hace 39 meses.

“Ha sido un episodio menor, un incidente por lo que te he comentado y no ha habido absolutamente nada. Estábamos yendo a la casa de mi madre a despedirnos, se resbala mi hijo y, por sujetarlo, pierdo el control del timón, me salgo a una especie de zanja y luego me despisto. Afortunadamente, no ha habido ningún daño”, declaró en una entrevista para Canal N.

Además, el legislador, quien fue vinculado a la presunta organización criminal encabezada por Pedro Castillo, afirmó que sus papeles estaban “todo de acuerdo a la ley”. Tras estas declaraciones, la Comisaría de Chimbote emitió un comunicado y narró hechos totalmente diferentes a lo que el partidario de Acción Popular había mencionado a dicho medio.

La delegación policial informó que dentro del auto se encontraba una persona, quien se identificó como Juan Eduardo Vidal Paroy. Él aseguró que Darwin Espinoza estuvo manejando el auto junto con sus dos menores hijos.

“El personal policial se constituyó al lugar. Al proceder con la intervención al vehículo se identificó en el volante a Juan Mendoza Vidal Paroy, quien refirió que Darwin Espinoza Vargas habría conducido el vehículo y que se retiró para atenderse en la clínica. No se logró ubicar a la persona y se trasladó el vehículo a la comisaría de Chimbote”, comunicó.

Posterior a ello, la Policía tuvo que trasladar el auto de Espinoza a la dependencia más cercana, donde se realizaron todos los trámites correspondientes.

Más tarde, el parlamentario, tras una llamada para corroborar la información recopilada, se rectificó en lo dicho durante la entrevista y reveló que sí se encontraba con la licencia vencida.

Espinoza acumula varias faltas

Se pudo conocer que Darwin Espinoza cuenta con varias faltas de tránsito que ha recolectado desde el año 2019, fecha en el que caducó su licencia de conducir.

El congresista posee tres papeletas de tránsito pendientes de pago: dos multas que datan de noviembre de 2019 y 1 de marzo de 2021.