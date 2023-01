Dina Boluarte pide justicia para víctimas de las protestas

Al participar en la ceremonia de inicio del año judicial, la presidenta del país, Dina Boluarte, pidió a los jueces ejercer una justicia más rápida, oportuna e imparcial para los más indefensos, necesitados y los familiares de los fallecidos durante las protestas ciudadanas, para terminar con la impunidad y contribuir a la paz social.

Dina Boluarte hizo está invocación al ofrecer un discurso en el evento de inicio del año judicial y toma de posesión del nuevo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Allí, ante los jueces expresó:

“En el ámbito judicial, tenemos que reconocer que aún existe una deuda y una agenda pendiente con nuestros patriotas que esperan una administración de justicia más oportuna y eficaz, porque justicia que tarda no es justicia” , indicó Boluarte.

Víctimas de la violencia

De inmediato, agregó: “Deseamos una justicia que ampare a las ciudadanas y ciudadanos de todas las regiones de la patria, al margen de su origen o condición, que ampare a las mujeres de la violencia y de la desprotección a sus menores hijos, de padres irresponsables”.

Distintas organizaciones sociales y gremiales del sur del Perú retomarán huelga indefinida a partir del 4 de enero de 2023. Foto: Kleber Sánchez/URPI

“Una justicia para nuestros adultos mayores que son despojados de sus bienes por miembros de su propia familia, una justicia que ampare a nuestros trabajadores que exigen respeto a sus derechos y beneficios, a los microempresarios, emprendedores, comunidades campesinas y nativas que exigen el reconocimiento de sus propiedades y tierras”.

“Queremos justicia rápida para los familiares de nuestros compatriotas que fallecieron durante los actos de protesta . Ello evitará la impunidad y contribuirá a la paz social que tanto necesitamos”, enfatizó.

Durante las masivas protestas ciudadanas, especialmente en las regiones del sur del Perú, luego del frustrado golpe de Estado y la vacancia del expresidente Pedro Castillo, murieron 28 ciudadanos por disparos de las fuerzas del orden.

Algunas de las víctimas ni siquiera participaban en las marchas, ya que eran espectadores o salieron a auxiliar a los heridos.

Defensa de la democracia

La presidenta de la República también pidió que se investiguen y sancionen con todo el peso de la ley los actos de corrupción que mucho daño le han hecho a nuestra patria. En suma, dijo, se requiere una justicia imparcial y oportuna que proteja a los indefensos, a los vulnerables y a los que no tienen voz.

También pidió que se respeten el Estado de derecho, el orden constitucional y la democracia, una justicia que se ponga firme cuando se quiera pisotear a las instituciones del Estado.

“Los demócratas y las demócratas defendemos con convicción y de manera consecuente la legalidad y el orden constitucional. No se defiende el Estado de derecho y la justicia solo cuando está de mi lado, y la cuestiono cuando no me favorece. La justicia debe estar por encima de todo, de los intereses individuales y partidarios”, aseveró.

Concluyó su mensaje subrayando el compromiso de su gobierno de trabajar y apoyar el establecimiento de una justicia que responda a las expectativas de la sociedad.

Invitados

Ceremonia. Al evento de asunción del nuevo presidente del Poder Judicial, también asistió el titular del Congreso de la República, José Williams Zapata, de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila Herrera, y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.