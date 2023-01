DINI: después de 3 jefes y meses de inestabilidad, ¿debe ser reestructurada?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció —en una entrevista concedida a este medio— que se realizarían “ajustes” en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Tras la renuncia del coronel EP (r) Juan Carlos Liendo O’Connor a esta jefatura, se allanó el camino para que este Gobierno aplique los cambios anunciados. La primera opción es que lo declarado por la jefa de Estado se limite exclusivamente a un cambio de nombre de quien maneja el timón de la institución especializada en temas de inteligencia. La otra es que se abra paso a un proceso —a largo o mediano plazo— para una reestructuración.

Con esta interrogante en la mente, La República se comunicó con dos exministros del Interior para conocer —dada la situación de la DINI y el tiempo que le queda de gestión a Dina Boluarte— si es apropiado hablar de una reestructuración de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esto debido a que entre noviembre del 2022 a enero del 2023 tres personas ocuparon esta jefatura, precisamente durante las semanas de mayor convulsión social vivida durante las gestiones de Castillo y Boluarte.

El primer jefe de la DINI de Pedro Castillo fue el mediático José Luis Fernández Latorre, quien estuvo en el cargo del 3 de septiembre del 2021 al 28 de noviembre del 2022. Actualmente es investigado y fue detenido preliminarmente por el caso Petroperú. Tras ello, el entonces presidente Castillo Terrones nombró a Wilson Barrantes, quien solo se mantuvo en el cargo desde el 4 al 18 de diciembre. Durante su periodo se produjo el intento de golpe de Estado del 7 del mismo mes. Finalmente, el cuestionado Juan Carlos Liendo fue nombrado por Dina Boluarte y ocupó el cargo del 18 de diciembre al 3 de enero del 2023, día en el que renunció.

Jefes de la DINI Inicio Destitución Presidente que nombra Presidente que destituye José Fernández Latorre 3 de setiembre (2021) 28 de noviembre (2022) Pedro Castillo Pedro Castillo Wilson Barrantes 4 de diciembre (2022) 18 de diciembre (2022) Pedro Castillo Dina Boluarte Juan Carlos Liendo 18 de diciembre (2022) 3 de enero (2023) Dina Boluarte Dina Boluarte

En diálogo con La República, el exministro Rubén Vargas señaló que durante la gestión de Castillo se ha “destrozado y desnaturalizado” a varias instituciones del Estado, siendo una de las víctimas la DINI: “Se ha destrozado y desnaturalizado a muchas instituciones durante el gobierno de Castillo, una de esas víctimas ha sido la DINI. No solo porque fueron designadas personas no idóneas para esa responsabilidad, sino porque se desautorizaron las funciones y las tareas de estas instituciones, como la DINI”.

En esta línea, Rubén Vargas recuerda que —según testimonios de colaboradores eficaces— la DINI se habría transformado en una caja chica para comprar silencios de personajes vinculados “a las estructuras criminales” que habría conformado Pedro Castillo. Así como a dirigentes del Perú Libre, afirma.

“Vimos también a funcionarios de la DINI convertirse en actores mediáticos con visitas permanentes y frecuentes a los medios de comunicación analizando la coyuntura, dando su opinión y analizando diversos hechos. Eso no corresponde a un sistema de inteligencia serio, en ninguna parte del mundo vamos a ver al jefe del Sistema de Inteligencia o al que encabeza la rectoría de inteligencia convertido en un actor político y mediático, eso es absurdo, es no haber entendido la naturaleza de esa responsabilidad”, comentó.

Por su parte, el exministro Wilfredo Pedraza señala —en diálogo con La República— que lo ideal es que exista un solo jefe de la DINI durante un periodo presidencial completo: “No es normal. Durante un periodo gubernamental debería exigir un solo jefe de la DINI porque la generación de esa información es relevante y el conocimiento que maneja la institución es vital, eso lo da la permanencia en el cargo”.

En tanto, Pedraza considera que durante el gobierno de Pedro Castillo y lo que va de Dina Boluarte pudo notar que, más que una crisis en la DINI, existe una pobreza de parte del Ejecutivo para designar a las personas más idóneas para el cargo: “Lo que hemos visto en los últimos meses no es una crisis en la institución propiamente, sino la crisis política general”.

A favor de la reestructuración

A favor de reestructura la Dirección Nacional de Inteligencia se pronunció Rubén Vargas, quien señaló que es lo que corresponde tras la desnaturalización de las funciones para las que fueron elegidos sus jefes: “Lo que corresponde es una profunda reestructuración de la DINI y la definición de sus objetivos centrales e institucionales. Es importante rediseñarla y ponerla al servicio del Gobierno, de los decisores políticos a partir de un rediseño de la estructura interna que permita ir en concordancia con los grandes problemas internos que tiene el país”.

Rubén Vargas considera que la principal labor de la DINI, en la actualidad, es ayudar a la transición a la democracia.

En esta línea, Vargas Céspedes señaló que la reestructuración debería estar a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Congreso de la República: “El Congreso para definir un poco de manera más ordenada su marco legal y la PCM para definir la estructura interna y las líneas matrices que debe seguir la inteligencia en el país”.

Debido a los tiempos que maneja Dina Boluarte y el encaminado proyecto para adelantar las elecciones para abril del 2024, esta reorganización debería recaer en las manos de la próxima gestión: “Yo creo que lo que corresponde ya es un próximo proceso, un próximo Congreso, pero lo que sí corresponde al gobierno de transición es tener a la persona idónea y a la definición clara de cuáles son los objetivos que debe perseguir la DINI”.

En contra de la reestructuración

En contra de reestructurar a la DINI, el exministro Wilfredo Pedraza señaló que no considera necesario que la gestión de Dina Boluarte se desgaste en hacer cambios de fondo en una institución que no lo necesita: “No veo la necesidad de reestructurar la DINI, institución que ya fue reformada en el 2012, se redujo funciones, reafirmó su papel de órgano analítico más que operativo en temas de inteligencia y diría que a partir de esa reforma la institución ha quedado razonablemente organizada”.

Wilfredo Pedraza señala que jefes de la DINI desginados por Pedro Castillo y Dina Boluarte "no tuvieron el perfil adecuado para manejar una institución así".

Recuerda que en el 2012 se le delegó funciones al Ejecutivo y este entró en reorganización. Se emitió un nuevo marco normativo para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, así como del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. También se reformó la DINI en un trabajo conjunto con el Ejecutivo, la comunidad de inteligencia, que terminó con una propuesta legislativa que fue aprobada por el Gobierno. En el 2017 se modificó la norma a través del Congreso.