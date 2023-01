Martín Vizcarra, Rafael Belaunde, Álvaro Paz de la Barra y Virgilio Acuña buscan tener partidos para el 2024

A diferencia de adelantar las elecciones para abril de este año, como lo exigían los exaliados de Pedro Castillo, los eventuales nuevos comicios generales en abril del 2024 —que ya están aprobados en primera votación— permitirán abrir la cancha para nuevas organizaciones políticas en proceso de inscripción.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) son 15 agrupaciones políticas las que están en esta etapa: Coalición Transformadora Tierra Verde, Fe en el Perú, Frepap, Libertad Popular, APRA, Partido Verde, Partido Democrático Perú Unido, Perú Primero, Partido Político PRIN, Perú Federal, Perú Moderno, Perú Nación, Peruanos como Tú, Primero la Gente y Salvemos al Perú.

Los tres fijos

De estas, hay tres que prácticamente están a la espera de que el ROP reabra este mes para formalizar su registro: Tierra Verde, Frepap y Fe en el Perú. En las Elecciones Regionales y Municipales del 2022 no pudieron concretar su inscripción a tiempo. Sin embargo, las observaciones que recibieron fueron absueltas en este lapso.

Posiblemente, sean las primeras nuevas organizaciones incorporadas al ROP y habilitadas para participar en las elecciones del 2024.

Partido Verde fue fundado por el exalcalde de San Juan de Lurigancho Alex Gonzales, quien buscó ser alcalde de Lima el año pasado, pero sus aspiraciones se vieron truncadas debido a que no lograron formalizarse como partido político.

La gestión de Gonzales en el distrito con mayor población del Perú no ha sido buena, debido a que no resolvió los principales problemas que lo aquejan: inseguridad ciudadana, asfaltado y limpieza de calles. No queda claro si postulará a la presidencia. La República buscó contactarlo, pero no respondió.

El abogado Álvaro Paz de la Barra, quien dirigió la comuna de La Molina, también fundó su partido. El año pasado intentó ser alcalde de Lima, pero tampoco lo logró porque su agrupación política, Fe en el Perú, no llegó a inscribirse a tiempo. “Se suspendió nuestra inscripción, y ni bien se abra el ROP, automáticamente la tendremos”, aseguró Paz de la Barra a este diario.

El exalcalde anunció que a partir del 4 de enero comenzará una gira por 20 regiones que durará cinco meses para “consolidar y fortalecer el partido”. No descarta postular a la presidencia o al Congreso. Y asegura que Fe en el Perú tiene 40.000 afiliados y que posiblemente llegue a los 250.000.

En tanto, el Frepap también está ad portas de volver formalmente al ROP. En los comicios congresales del 2020 participaron y obtuvieron un número importante de legisladores: 15.

Para el 2021 no presentaron candidato presidencial, solo congresales, y no pasaron la valla electoral (5% de los votos a nivel nacional); como consecuencia quedaron fuera del ROP.

Los que volverían y los que se aventuran

También hay otras agrupaciones que están en carrera. El Partido Aprista Peruano está finiquitando detalles para registrarse en el ROP tras el fracaso del 2021, cuando no lograron inscribir la mayoría de sus listas de postulantes al Congreso, incluida la de Lima, para los comicios generales de ese año.

Al no tener candidatos en la capital —la plaza con más votos— ni otras regiones, tuvieron que retirar la candidatura de su aspirante a la presidencia, Nidia Vílchez. Ergo, perdieron su inscripción.

En el PAP, luego de superar ese fracaso, apuntan a volver al protagonismo de la escena política. “Se han subsanado una serie de observaciones y estamos a la espera de esa respuesta. No se ha definido un candidato presidencial. En cuanto al liderazgo del partido, tendrá que hacerse un congreso nacional”, dijo el excongresista Jorge del Castillo.

Desde la partida de Alan García, el APRA aún no encuentra un líder que los encamine.

De igual modo, aguarda recibir la venia del ROP, el partido Perú Primero, fundado por el expresidente Martín Vizcarra. El exmandatario fue inhabilitado 10 años de la función pública por el Congreso debido al caso vacunagate, pero él presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para anular dicha decisión.

Está a la espera de que se revoque la sanción. De ser así, recuperaría su curul en el actual Parlamento —fue elegido con Somos Perú en 2021— y podría postular a la presidencia.

El personero legal de Vizcarra es Carlos Hernán Illanes Calderón, quien fue jefe de la Dirección de Inteligencia (DINI) en su gobierno. Asumió la DINI tres meses después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczysnki y renunció cuando asumió la presidencia de transición Francisco Sagasti.

Asimismo, otro emprendimiento político es el del exministro de Energía y Minas Rafael Belaunde y el ex primer ministro Pedro Cateriano, Libertad Popular. Este proyecto, explicó Cateriano, data desde hace un año. Recordemos que Belaunde y Cateriano formaron parte del mismo gabinete ministerial en el gobierno de Vizcarra.

“Hemos presentado la solicitud a tiempo, el JNE ha verificado nuestros comités provinciales a nivel nacional. Ya acabó la semana pasada ese proceso y ahora estamos en el Reniec con el trámite de la verificación del registro de afiliados”, dice Cateriano.

Además, detalla que presentaron un padrón de 33.000 militantes. “Y 74 comités en todo el Perú”, agregó. “Si no fuésemos optimistas, no hubiéramos iniciado este trabajo. Ha sido un momento crítico para el país y confiamos en que los órganos institucionales cumplan con lo que dice la ley”, puntualizó.

Cateriano, además, no descarta que Libertad Popular tenga una alianza electoral con otra agrupación. Sin embargo, cuando se le preguntó si existe en el Congreso algún partido que comparta los ideales de LP, respondió que no.

La oferta de la izquierda

Desde la izquierda, asoma la Coalición Transformadora Tierra Verde, liderada por el dirigente sindical Germán Altamirano, quien invitó al parlamentario andino Javier Arce a sus filas.

Arce fue elegido con Perú Libre en 2021 y fue ministro de Desarrollo Agrario en el gobierno de Pedro Castillo. Fue cuestionado por no tener experiencia para esa función. Su gestión no duró mucho. Luego de un reportaje de ‘Cuarto poder’ que da cuenta de que estuvo preso en el penal de San Jorge por el presunto delito de usurpación de funciones, renunció al Midagri el 5 de junio.

Las demás organizaciones en proceso y que comparten una ideología de izquierda son Perú Federal, liderada por Virgilio Acuña, hermano de César Acuña y cercano a Antauro Humala. En el gobierno de Castillo, Acuña fue designado viceministro de Transportes. Otro partido cercano a Castillo es Peruanos como Tú, encabezado por el congresista del Bloque Magisterial, Segundo Quiroz. El intento de inscripción de este partido data desde el 2020.

También pugnan por ingresar al ROP el Partido Democrático Perú Unido, Partido Político PRIN, Salvemos al Perú, Primero la Gente y Perú Nación. Esta última es liderada por el recurrente candidato presidencial Francisco Diez Canseco, exdiputado. Perú Nación perdió la inscripción en el anterior proceso electoral. Luego, terminada la segunda vuelta, se sumó a las voces de derecha ultraconservadora que denunciaron el supuesto fraude en la victoria de Pedro Castillo que, como sabemos, nunca existió.

Este será un año en que, de ratificarse el adelanto de elecciones para abril del 2024, a medida que avancen los meses, se calentará la campaña electoral.

Verónika Mendoza y Nuevo Perú

El partido Nuevo Perú por el Buen Vivir que lidera Verónika Mendoza podría estar presente en las próximas elecciones generales como una opción de la izquierda peruana.

Sin embargo, esta agrupación no cuenta con inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. A la fecha, tampoco aparece en proceso de trámite ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Mendoza intenta apostar por el partido propio con la finalidad de tener mayores posibilidades en la contienda electoral, cuya fecha se ha adelantado.