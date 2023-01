RMP sobre Dina Boluarte: “Hasta hoy no tiene una respuesta justificable para las 27 muertes”

Rosa María Palacios realizó un análisis sobre la situación política del país de cara al nuevo año. En su columna titulada “¿Otro castillo de arena?” inició resaltando la caída del gobierno de Pedro Castillo. Al respecto, indicó que pese a haber ganado limpiamente las elecciones “hace ya 12 meses, no dudaba de calificarlo de ladrón”.

No obstante, la periodista sostuvo que esto no significó una buena noticia para un sector la población, debido a la visión que tenían de Dina Boluarte y el Congreso como un “mal menor”. Haciendo hincapié en la actual presidenta de la República, criticó que no haya podido dar una justificación a la represión ocurrida ante los manifestantes, que dejaron el saldo de 27 fallecidos en distintas regiones.

“Decretó un estado de emergencia cuando se le incendiaba el país y, hasta hoy, no tiene una respuesta razonable para justificar las 27 de muertes que su aún breve gobierno tiene encima. Solo le queda apoyarse en una mayoría parlamentaria oportunista y precaria y en unas Fuerzas Armadas que le ofrecen orden a cambio de impunidad”, escribió.

En ese sentido, incidió en que un factor primordial del problema que afronta el país es que Dina Boluarte “no puede enfrentar la responsabilidad de los muertos con los que ya carga”. Asimismo, señaló que existe un sector que quiere su renuncia y que en eso trabaja. “El país se va a incendiar de nuevo”, precisó.

Como una salida a la crisis, Rosa María Palacios sostuvo que se necesitan “cambios radicales”, pues consideró que la opción del adelanto de elecciones para el 2024 “no le alcanza”. Con respecto al Congreso, reiteró que no ve un Poder Legislativo a la altura de las reformas necesarias y más preocupada por desbaratar a la Sunedu.