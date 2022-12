Dina Boluarte ofrecerá mensaje a la nación a pocas horas de culminar el año 2022

A través de Twitter, Presidencia informó que la mandataria de la República, Dina Boluarte, ofrecerá este 31 de diciembre un mensaje a la Nación programado a las 6.00 pm. Esto, en el marco de las celebración de fin de año.

Como se lee en el tuit, la jefa de Estado brindará su mensaje a la población peruana “con motivo del inicio del año 2023″, tras 24 días de haber asumido la presidencia de la República. Como se recuerda, el pasado 7 de diciembre ella juró como mandataria tras la vacancia de Pedro Castillo por intentar perpetrar un golpe de Estado.

Dina Boluarte dará mensaje a la Nación. Foto: captura de Twitter

Recientemente, Boluarte Zegarra viajó a Cusco junto con siete ministros de Estado para dialogar con la prensa regional. Esto, ante el anuncio del reinicio de protestas en varias regiones, las cuales están programadas desde el 4 de enero.

Durante la conferencia cuestionó que dirigentes de gremios y organizaciones de siete regiones del sur del país reinicien las protestas que tienen como finalidad de exigir la salida de Pedro Castillo de prisión, cierre del Congreso y el adelanto de elecciones en el 2023.

“Las marchas no son programas sociales no atendidas. Son cuatro puntos políticos que no están en mis manos resolver. Una de ellas es el adelanto de elecciones que ya la dimos a iniciativa nuestra. La segunda están pidiendo mi renuncia y que ganamos con mi renuncia“, dijo.

En otro momento, la presidenta sentenció que la medida de protesta “son pretextos para seguir ocasionando el caos“.