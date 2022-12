Cusco recibió a Dina Boluarte con críticas y propuestas

Con su accidentada visita al Cusco, la presidenta Dina Boluarte inició ayer una serie de viajes por varias regiones de nuestro país para intentar explicar a los ciudadanos que ella “no es responsable de esta crisis política”. En ese esfuerzo, y ante una serie de preguntas que insistían en conocer si admitía alguna responsabilidad, ella afirmó que a los manifestantes “los han engañado” y que estos estarían siendo manipulados.

Boluarte arribó a las 9:30 al aeropuerto Alejandro Velasco Astete y de inmediato se trasladó hasta la sede del Gobierno Regional de Cusco, donde se realizó la conferencia de prensa organizada por la Confederación Nacional de Radio y TV (CNRTV). Estuvo acompañada de los ministros Óscar Vera (Energía y Minas), Nelly Paredes (Desarrollo Agrario y Riego), José Tello (Justicia y Derechos Humanos), Alex Contreras (Economía), Rosa Gutiérrez (Salud), Luis Helguero (Comercio Exterior y Turismo) y Leslie Urteaga (Cultura).

Antes de reunirse con la prensa, Boluarte sostuvo un breve encuentro con alcaldes provinciales electos del Cusco y el de Apurímac.

“Nosotros tenemos una posición clara: estamos por el adelanto de elecciones generales y la designación del Ministerio de Cultura en la Ciudad Imperial. No queremos confrontación, apostamos por el diálogo. Soy una persona pro gobernabilidad”, dijo a nuestro diario Luis Pantoja Calvo, el alcalde provincial del Cusco recién elegido.

Contradicciones

Ya ante los periodistas, Boluarte inició su alocución contando detalles sobre el alejamiento que tuvo con el expresidente Pedro Castillo. Otra vez aseguró que ella lo acompañó hasta donde pudo; es decir, que durante el golpe de Estado del día 7 de diciembre ya no formaba parte del círculo de confianza del expresidente.

Debido a las interrogantes de los periodistas, la mandataria reconoció inicialmente que existen sectores que exigen su renuncia y el cierre del Congreso, contradiciendo su idea inicial que hablaba de demandas sociales como fertilizantes, agua, gas barato o frenar el costo de vida.

“Las marchas son por reclamos políticos, son cuatro puntos que no están en mis manos resolver. El adelanto de elecciones ya está; piden mi renuncia, no ganamos nada con mi renuncia; además, piden la liberación de Pedro Castillo, eso lo ve el Poder Judicial y lo respetamos. Por último, piden el cierre del Congreso, no podemos hacerlo sin salir del marco legal”, sentenció.

A diferencia de otras conferencias de prensa, la cita realizada en Cusco tuvo una constante: la crítica periodística sobre las 28 personas asesinadas debido a la brutal represión policial y militar ocurrida en Ayacucho, Apurímac y Arequipa principalmente.

Al ser cuestionada sobre un video en el que Edgar Prado, un ciudadano que no participaba en las protestas, es fríamente asesinado por efectivos de Ejército peruano, Dina Boluarte se limitó a evadir cualquier responsabilidad e incluso afirmó que los agentes del orden solo cumplieron su trabajo.

“Yo no he querido que mis compatriotas fallezcan. La Policía y el Ejército han salido a proteger a los locales del Estado y la propiedad privada. Estamos dando todas las facilidades para investigar estos casos”, expresó.

Si bien es cierto que la presidenta expresó su predisposición para esclarecer los asesinatos y violencia desmedida, La República la cuestionó sobre las implicancias y responsabilidades políticas de estas muertes.

Hay que recordar que durante el gobierno de Manuel Merino, dos jóvenes fallecieron y pocos días después este fue obligado a dimitir de su cargo. A la fecha, 28 familias y cientos de heridos no encuentran justicia ni gestos políticos que ayuden a apaciguar el país, mientras sus autoridades anuncian viajes para aclarar que ellos no son responsables de la violencia.

“No ha sido fácil declarar estado de emergencia, pero ha sido necesario porque la violencia no es parte de la protesta. Nosotros no hemos provocado la violencia y los reclamos no pueden estar cargados de violencia”, acotó la jefa del Estado.

Acusaciones y terruqueo

Durante las últimas semanas, varios congresistas, periodistas y funcionarios del Gobierno cuestionaron la legitimidad de las protestas, acusando a los manifestantes (sin pruebas) de ser engañados, manipulados y financiados por movimientos extremistas y hasta terroristas.

Todas estas teorías fueron tomadas como ciertas por Dina Boluarte, quien afirmó que de acuerdo a inteligencia de la Policía habría intereses subalternos que están organizando e incitando las marchas a nivel nacional. Al ser cuestionada sobre estas personas, la presidenta expresó que todavía no se ha identificado a ninguna de ellas.

“Detrás de las movilizaciones hay personas cercanas al Movadef y exterroristas ahora en libertad que están azuzando –a la gente– en Ayacucho. No tengo los nombres en este momento, mal haría en informarle nombres, pero en el futuro estaré haciendo llegar un informe. Yo me comprometo a hacerles llegar esta información para que ustedes informen la verdad”, expresó Dina Boluarte.

Sin mostrar pruebas, Boluarte afirmó que una gran cantidad de camionetas Hilux habrían salido del Vraem hacia la ciudad de Lima, “muchas camionetas de último modelo cargadas de dinamita, mechas, flechas y demás armas artesanales que podían causar daños”.

“Si vienen en una marcha pacífica, por qué traer flechas, por qué traer dinamitas, por qué traer mechas de dinamita, traen ladrillos con orificios donde ponen la dinamita y los mandan con las waracas, eso no es protesta pacífica”.

Reunión con alcaldes cusqueños

Autoridades cusqueñas fueron invitadas por la presidenta Dina Boluarte para conversar en la sede del Gobierno Regional del Cusco antes de la conferencia de prensa. A la cita acudieron seis burgomaestres cusqueños.

La reunión se desarrolló en el despacho del actual gobernador Jean Paul Benavente y se prolongó por no más de cinco minutos.

Además de las autoridades cusqueñas, estuvo el electo alcalde provincial de Apurímac. “Hemos asistido porque consideramos que el diálogo es el arma más importante para la solución de las controversias”, informó el electo alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja Calvo.