Benji Espinoza contó que Aníbal Torres lo llamó para que defienda a Castillo: “Le contesté que no”

Benji Espinoza brindó una entrevista para La República, en la que señaló que tras el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo no ha vuelto a mantener comunicación con el expresidente o alguno de sus allegados. Sin embargo, sí recibió el pedido del ex primer ministro Aníbal Torres de retomar la defensa de Castillo Terrones, pero declinó la oferta.

“Desde ese día (golpe de Estado) no he vuelto a hablar con el presidente ni con su esposa. Pero ese día recibí en la noche una llamada del doctor Aníbal Torres en donde me dice que si yo podía retomar la defensa en este caso de rebelión. Yo le contesté que no, que mi renuncia era irrevocable. Después de eso no ha habido ningún acercamiento”, sostuvo.

Aquel 7 de diciembre —tras el mensaje de Castillo donde intentó disolver el Congreso y reestructurar del sistema de justicia— Espinoza Ramos anunció que renunciaba a ejercer la defensa legal del exmandatario.

“Como abogado respetuoso de la Constitución asumí la defensa del presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo”, tuiteó.

Tuit de Benji Espinoza. Foto: captura de Twitter

En conversación para La República, Espinoza consideró también, desde el punto de vista jurídico, como débil la imputación del delito de rebelión que tiene la Fiscalía contra Castillo Terrones. Según indicó, la ley no ha previsto la figura de la persona que quiera alzarse en armas o que lo planee.