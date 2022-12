Basombrío sobre llamado a marchas pacíficas de jefe de la Dircote: “No le toca hablar de política”

El jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció este martes ante un medio de comunicación anunciando una convocatoria para una “gran marcha por la paz”, y que se encuentra programada para el 3 de enero del año que viene a partir de las 3.00 p. m. Esta contaría con la presencia de la Iglesia, así como de “personas de bien que claman por la paz”. Ante ello, La República consultó con el exministro del Interior Carlos Basombrío, quien saludó la labor de Arriola, pero aseveró que dicha invitación no está entre sus funciones.

“Considero que el general Arriola es un magnífico oficial. Lo conozco de su trabajo, y ha contribuido muchísimo a la lucha contra los remanentes de Sendero y Movadef en esta etapa; pero creo que ningún oficial de la Policía ni de las Fuerzas Armadas debe hacer convocatorias, por más que sean para la paz, pues eso le corresponde o ha debido hacerlo la autoridad política, no un oficial en funciones”, declaró Basombrío para este medio.

El exfuncionario aseveró que “a él no le toca hablar de la política, por más que esta política esté orientada a la búsqueda de la paz; no le toca, toca a los políticos” . Además, alertó de que esta no es la primera vez en este gobierno que las fuerzas del orden tienen injerencias en asuntos políticos que no son de su competencia.

“Esta es la segunda vez en el gobierno de Dina Boluarte que hace esto. Ocurrió también cuando llevó a los mandos militares y policiales a explicar el balance de los hechos de violencia. No se debe confundir el rol de un oficial, que no es deliberante. Ningún oficial es deliberante mientras esté activo. Así sea un magnífico oficial, no tiene porqué hacer esas convocatorias”, concluyó.

Asimismo, el extitular del Mininter incidió en que este tipo de anuncios y convocatorias “les toca a las autoridades de la política y a policías retirados”, o, en todo caso, esas reflexiones “les tocan a los políticos”, y hasta “lo debería decir el ministro del Interior”.

“Me imagino que, si eso trae como consecuencia que las marchas sean pacíficas, enhorabuena. Mi punto es uno: no le toca a él, le toca a otros”, resolvió.

La convocatoria a la marcha pacífica del general Arriola

Estas declaraciones surgieron luego de que el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote, apareciera en Exitosa invitando a la audiencia a participar en una marcha que se realizará el 3 de enero del 2023, un día antes de las protestas anunciadas por algunas organizaciones opositoras al Gobierno de Dina Boluarte.

“Aprovecho para convocar a la ciudadanía a nivel nacional. Va a haber una gran marcha por la paz. Va a ser el día 3 de enero a las 3 de la tarde. Va a estar la Iglesia. Van a estar las personas de bien que claman por la paz a nivel nacional, porque no es que esto es de solo un grupo, sino de todos”, anunció Arriola.

El general aseveró que existía una “gran cantidad de llamadas de personas que dicen que tiene que haber mano dura”. “Nosotros más bien decimos ‘mano dura no’. Lo que tiene que haber acá es firmeza para actuar, pero primero convoquemos y hagamos un llamado para la paz. Luego de eso, vamos a actuar siempre con respeto de los derechos humanos”, incidió.

Arriola aseveró que estas manifestaciones se llevarán a cabo en “las principales plazas y lugares más emblemáticos de cada rincón del Perú”.

Además, concluyó: “No sé en qué estamos pensando, que están equivocados”. Y advirtió a quienes han estado cometiendo actos vandálicos en las últimas semanas que “van a cometer un delito si es que van a hacer lo que han venido haciendo por expresar sus exigencias o demandas, que tienen otras vías y otros caminos para poder lograrlo”.