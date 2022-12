RMP: “A toda la izquierda le parece bien que Pasión Dávila haya golpeado a otro congresista”

En el marco de la suspensión del congresista Pasión Dávila por 120 días, debido a la agresión física que cometió contra Juan Burgos, Rosa María Palacios rememora otras situaciones semejantes de violencia entre parlamentarios.

En primer lugar, se refirió a la votación para llevarse a cabo la suspensión del legislador.

“¿Cuál es el argumento de toda la izquierda para votar en contra de la sanción? Que lo habían insultado primero. La sanción se aprueba con 61 votos. A toda la izquierda le parece bien que Pasión Dávila, sometido a la pasión de su vida, haya golpeado a otro congresista en el hemiciclo. Toda la izquierda votó en contra”, aseveró.

En esta misma línea, recordó el caso de Maricarmen Alva, quien agredió a su colega Isabel Cortez.

“La diferencia entre el caso de Dávila con el de Alva es que este último está en Ética, pero todavía no se acuerda una sanción. Ella ha pedido disculpas desde el primer instante con un tono muy diferente al de Pasión Dávila, pero hasta ahora en Ética no ha pasado absolutamente nada. Congresistas en problemas vamos a tener siempre, pero no puede ser que los casos se traten de manera diferenciada”, sostuvo.