Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, reconoce que estuvo en prisión por terrorismo

Wilfredo Robles, el actual abogado de Pedro Castillo, reconoció que estuvo en prisión por el delito de terrorismo, aunque según su versión los 11 años que pasó en la cárcel fueron por “prisión preventiva”. “ Yo no he sido, no soy, nunca he sido terrorista ”, comenzó señalando Robles; sin embargo, al ser consultado sobre si estuvo en prisión señaló que sí “como muchas personas inocentes que han sido incriminadas”.

En su defensa, el abogado alegó que esos años los cumplió como prisión preventivamente. “En dos instancias ese tema fue resuelto. Yo fui absuelto y gozo de la presunción de inocencia”, sostuvo en entrevista para Exitosa. “Sería bueno que se investigue cómo era esas prisiones preventivas de largo tiempo”, agregó.