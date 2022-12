Dina Boluarte viajará a regiones para explicar que “no es responsable” de la situación de Castillo

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que viajará por las diferentes regiones del país, donde se vienen focalizando las protestas contra su Gobierno, para explicar que ella no es la responsable de la situación del exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra bajo 18 meses de prisión preventiva —a pedido de la Fiscalía de la Nación— en el penal de Barbadillo, de Ate.

“(Sobre marchas) también hay grupos minúsculos que quieren sacar caldo de cultivo de esto, porque la gran población sigue a estos líderes, porque son los que mejorcito hablan, los que mejor se expresan o los que mejor mienten, Por eso, vamos a empezar a viajar para poder, yo misma, explicarles que yo intenté hasta donde pude acompañar como su vicepresidenta al expresidente Pedro Castillo. Que yo no soy responsable de lo que le ha pasado, que en todo caso las personas muy cercanas al expresidente, ellos tienen que dar una respuesta y le deben una respuesta al país”, declaró en conferencia de prensa.

Dina Boluarte anuncia las principales líneas de acción de su gestión

El último miércoles 29, durante la reunión con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la mandataria Dina Boluarte se refirió a la reorganización del Despacho Presidencial y creación de una comisión que presentará, próximamente, un informe que proponga acciones y medidas para dicho objetivo.

Mencionó que dicha medida de su Gobierno tiene como finalidad “poner orden y mostrar un trabajo transparente de cada ciudadano en el marco de una lucha frontal contra la corrupción”: “No más gabinete en las sombras. Tenemos un solo gabinete, de ministros y ministras de Estado, comprometidos con el país”.