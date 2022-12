El difícil camino de la izquierda de cara al 2024

Para las elecciones generales del 2024, la izquierda tiene una tarea difícil debido al descrédito del gobierno de Pedro Castillo y los casos de corrupción en que se han visto envueltos sus principales colaboradores. De los 12 partidos con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, solo dos son –se podría decir– de izquierda: Juntos por el Perú y Perú Libre.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ya hizo la convocatoria para buscar la coalición de grupos de izquierda; mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, manifestó que buscan “la unidad de las fuerzas populares de izquierda sobre la base de la agenda: garantías para adelanto de elecciones 2023, nueva Constitución y juicio con debido proceso y en libertad al presidente Castillo”.

Por su parte, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) manifestó que “anhelamos la unidad, pero de no ser el caso participaremos en las elecciones del 2024 con el partido Voces del Pueblo”. Consultado si será el candidato, aseguró que sus partidarios le han propuesto que asuma la candidatura y está pensando en aceptar. Añadió que su propuesta en campaña se basará en la asamblea constituyente, la industrialización y segunda reforma agraria.

Mientras tanto, en el círculo de Antauro Humala precisaron que este no tiene partido y está buscando vientre de alquiler.

Por otro lado, según la exministra del gobierno de Castillo Anahí Durand, debe haber elecciones primarias, pero lamentó que eso no sea algo seguro. “El Congreso no tiene intención de irse y no tengo confianza de que se concrete el adelanto de elecciones en la segunda votación pendiente”, expresó.

Durand agregó que, en caso se adelanten las elecciones, se debe asegurar que estas sean limpias y se garantice la participación de la ciudadanía.

“Actualmente se están pisoteando los derechos de la población, y debo advertir que no se está jugando limpio. Vamos a elegir a los mismos y por eso el apuro para sacar a Castillo”, apuntó.

Reto.

Reflexiones urgentes

Para Gonzalo García Núñez, exdecano del Colegio de Ingenieros, la izquierda tiene posibilidades en la medida que haya una coalición para armar un bloque político.

“La experiencia internacional indica la conveniencia de los bloques políticos, como el caso de Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. La idea es un bloque social político para tentar la victoria electoral”, señaló.

Por su parte, el analista político Carlos Monge explicó que en el Perú se han manifestado en estos tiempos dos izquierdas. Una encarnada por Perú Libre y partidos similares, cuya aproximación con el gobierno fue para capturar cargos, con poco sentido de ética y corrupción. Ellos fueron los que apoyaron a Castillo.

“Hay otra izquierda más pegada a la ética que lucha contra la corrupción, y consecuente con las propuestas de cambio. Esta otra izquierda que conforman el Frente Amplio, Tierra y Libertad, Buen Vivir y Nuevo Perú, entre otros, quiere una democracia ética y consecuente, pero no lograron tomar distancia de Castillo”, señaló.

Monge advirtió finalmente que la izquierda ética debió diferenciarse desde un principio, respaldar a Pedro Francke y Anahí Durand, y criticar la impericia y la ineficiencia de los otros sectores, pero se callaron.

El dato

Lista. En el ROP hay 15 partidos políticos en proceso de inscripción: Tierra Verde, Fe en el Perú, Frepap, Libertad Popular, Apra, Demócrata Verde, Democrático Perú Unido, Perú Primero, PRIN, Perú Federal, Perú Moderno, Perú Nación, Peruanos como Tú, Primero la Gente y Salvemos al Perú.

Reacciones

Anahí Durand, exministra de la Mujer

“Aunque no les guste, Castillo es el político mejor evaluado con una aceptación de 40%, eso quiere decir que hay un sector que busca una candidatura de cambio y que la dejen gobernar”.

Gonzalo García Núñez, exdirector del BCR

“Los partidos solos no van a ninguna parte, salvo el fujimorismo que logró una gran victoria con la vacancia y adelanto de elecciones, y lo más probable es que Keiko se presente como candidata”.

Carlos Monge, antropólogo

“Perú Libre, Bloque Magisterial y sus aliados pagaron las consecuencias y fueron barridos donde antes ganaron . Pasar de un respaldo de 60% o 70% a nada es una derrota y van a seguir sufriendo el castigo”.

Roberto Sánchez, congresista JPP

“Ha habido una campaña sistemática por demoler al gobierno de Castillo y con él a toda opción popular de izquierda o progresista, la derecha no quiere que se gobierne para intereses de las mayorías”.