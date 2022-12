Amador Núñez: “Nos piden diálogo, pero no para escuchar nuestras demandas; solo nos queda luchar en las calles”

Cerca de 100 dirigentes de la región Puno decidieron reiniciar la protesta indefinida por la renuncia de Dina Boluarte y elecciones generales en 2023. Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (FOP), moderó la sesión. En diálogo con La República, expuso su posición frente a distintos puntos de vista respecto a la actual crisis política.

—La huelga se reinicia el 4 de enero de 2023. ¿Qué decir sobre ello?

—Es un reimpulso para la salida de Dina Boluarte. Nuestros hermanos aimaras están dando el ejemplo porque están en pie de huelga pese a la Navidad.

—Si logran la renuncia de Dina Boluarte, ¿eso no sería darle más poder al Congreso?

—Dina Boluarte tiene que irse. José Williams, actual presidente del Congreso, tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se tiene que cambiar a la actual Mesa Directiva y elegir a un nuevo presidente del Parlamento para que, de inmediato, convoque a elecciones en 2023.

—Si no se logra ello, ¿cuál sería el camino? De lo contrario, estaríamos en huelgas permanentes

—Se tiene que lograr. Si es posible, vamos a dar nuestras vidas. Mire, para calmar las aguas después de que decenas de peruanos murieron, piden diálogo, pero no quieren diálogo para encaminar nuestra propuesta, que acabamos de explicar. Lo que pasa es que no nos quieren escuchar. Como no nos quieren escuchar, nos queda luchar en las calles.

—¿No cree que un gobierno de José Williams sería peor que el de Dina Boluarte?

—Por supuesto, pero tampoco lo vamos a aceptar. Por eso se ha planteado que, tras la renuncia de Dina Boluarte, el Congreso nombre a un nuevo presidente para que convoque a elecciones rápidas.

—¿Las protestas que se vienen tendrán el mismo matiz de violencia, como la toma de aeropuertos, quema de locales públicos?

—La Policía Nacional tiene que captar a los que hacen violencia. Nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho a protesta. (…) Pero tampoco pueden deslegitimarnos por actos de terceros. Si encontramos infiltrados, tenemos que detenerlos. Para nosotros, el Gobierno infiltra al Grupo Terna para hacernos quedar mal.

—El turismo es una de las actividades más afectadas por los paros. ¿Qué decir frente a ello, considerando que es una actividad que vincula a varios servicios?

—Esa versión es para crear buenos y malos. Sin embargo, el periodismo no dice nada de cómo es que se ha monopolizado el servicio de trenes y carros para llegar a Machupicchu y cómo es que los peruanos tienen que pagar en dólares para conocer nuestra historia. En el fondo, cuando hablan de turismo, se está protegiendo el negocio de los grandes empresarios que no aportan nada para potenciar nuestra riqueza y nuestros atractivos, pero se benefician demasiado. Hay un turismo local que sí se afecta, pero la mayoría de ellos viven del turismo nacional. Pero los periodistas defienden al turismo que transporta, Perú Rail, Latam y otros.

—Qué decir de las denuncias de Pedro Castillo. Recientemente se ha detenido a generales que pagaron por ascender durante su gobierno.

—Nosotros no amparamos actos de corrupción. Si se le tiene que sancionar, que se le sancione, pero por un debido proceso. A Pedro Castillo lo han sentenciado de lo peor sin un juicio. Incluso ya está preso. A Alan García nunca lo metieron preso e incluso los apristas lo defendían como inocente. ¿Por qué Martín Vizcarra está libre? ¿Porqué PPK no está preso? ¿Porqué Alejandro Toledo está feliz en Estados Unidos? Eso prueba que la ley no es igual para todos. (…) Contra Pedro Castillo se han ensañado el Poder Judicial, Ejecutivo y la Fiscalía. Si hay corrupción, que se investigue. Pero, si analizamos, el único que está preso es el ciudadano Pedro Castillo, sin un juicio ni un proceso justo.

—¿Y qué decir de la disolución del Congreso por parte de Pedro Castillo (dar un golpe de Estado)?

—Estaba mal asesorado. Estamos de acuerdo. Su decisión no se ajusta a la Constitución fujimorista, pero al final ha hecho lo que el pueblo le estaba exigiendo.

—¿Cuál es la necesidad de dividir el país en lo que sería la región del sur?

—Lima vive de las regiones. ¿Qué se produce en Lima? En el sur está el litio, gas, cobre, oro. ¿Qué tiene Lima? Nosotros creemos que el 90 % de los aportes por impuesto a la renta, canon, y otros tiene que quedar en las regiones donde se produce. El 10%, aunque sea, que se vaya a Lima. Lima vive de todo lo que se produce en el interior del país y encima recibimos el desprecio de gentes que, porque viven en La Molina, creen que son más superados que alguien que vive en Puno.

—Esta posición no ayuda a crear un estado nación con todas las culturas integradas. ¿Qué decir frente a ello?

—Mire, la Constitución dice que se tiene que respetar pueblos indígenas y su cultura, y, cuando los pueblos quechuas y aimaras exigen consulta para ver si están de acuerdo o no con el cambio de la Constitución, nos dicen que somos minoría. Nos llaman terrucos. Nos meten bala. Por eso queremos dividirnos de Lima con todos nuestros recursos y potencialidades.

—¿Porqué se oponen a la reforma electoral?

—El Congreso actual no tiene legitimidad en este momento. Una cosa es la reforma electoral; otra cosa es hacer leyes con nombre propio. Quieren que el requisito para ser senador sea ser primero congresista. Eso no es reforma. No quieren en el poder a un campesino como Pedro Castillo. Quieren que las elecciones sean solo entre un pequeño grupo que representa a determinados intereses. Quieren reformas, pero no quieren aceptar que se le consulte al pueblo si está de acuerdo o no con un cambio de Constitución. Eso no es democracia. De eso, por ejemplo, no dicen nada los medios de comunicación. Tampoco critican. Callan. Como dice César Hildebrant, el periodismo gana más por lo que calla que por lo que dice. Cualquier reforma, que lo haga el próximo Congreso. Es más, ya ni siquiera debe haber reforma. Se debe impulsar una nueva constitución.

—¿Un cambio de Constitución cambiará las cosas en el pais, como la pobreza, por ejemplo?

—Sí, siempre y cuando el pueblo participe. Para ser un constitucionalista, no se necesita ser abogado. El presidente de la comunidad, por sentido común, sabe más de la realidad que cualquier otro.