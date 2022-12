Américo Gonza negó coordinar organización criminal en ascensos de PNP: “Me mencionan en 3 líneas”

El Ministerio Público incluyó al congresista de Perú Libre Américo Gonza como uno de los coordinadores de la organización criminal que cobraba sobornos a integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que habría sido liderada por el expresidente de la República Pedro Castillo, según la teoría que plantea el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía. Junto con el exmandatario y Gonza, también se involucra a Bruno Pacheco y al exministro de Defensa Walter Ayala.

En respuesta a la tesis fiscal que implica a Gonza Castillo, el parlamentario por Cajamarca rechazó cualquier tipo de participación suya en la red de corrupción que operaba dentro de la Policía y asegura que no existen pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad.

“En un documento de 134 páginas, a mí me mencionan en un párrafo de 3 líneas en la página 27. Después se olvidan de mí porque no hay elementos que prueben lo que el Ministerio Público quiere mencionar de mi persona. En cambio, de los otros investigados, sí desarrollan páginas enteras donde se relatan hechos y datos”, dijo el legislador en una entrevista con RPP.

El congresista perulibrista también respondió por sus vínculos con el ex comandante general de la PNP Javier Gallardo, a quien habría recomendado ante el ex jefe de Estado Pedro Castillo para que lo nombre en el cargo más alto de la PNP, así como la presunta contratación irregular de la hermana de Gonza Castillo en la institución policial bajo la gestión de Gallardo.

