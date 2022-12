Antropólogo Vicente Alanoca: Dina Boluarte debe renunciar para que haya elecciones

¿Por qué se han acrecentado las diferencias con Lima al punto de pretender crear la región del sur?

(…) Como referencia podemos mencionar a las venas abiertas de América de Eduardo Galeano. Hay heridas que no se han sanado. Argüedas, dijo que el Perú no es de todas las sangres. Mariategui, dijo que el Perú no es una nación, sino una nación en construcción. Bajo perspectiva, la actual República, es posterior a todas las culturas que existieron mucho antes. En ese contexto, lo que se ha evidenciado es un racismo y discriminación. En ningún momento han visto a personas que expresan una posición. No se les ha tomado en cuenta en sus expresiones. Y en vez de escucharnos se les ha estigmatizado como terrucos y vándalos. Lo que ha existido es rechazo a todo un colectivo social y cultural. [Ahora] la reacción va a ser contundente y podríamos llegar a consecuencias fatales. No están pidiendo obras. No quieren a una presidenta. Y en vez de que su voz sea escuchada les enviaron militares que abrieron fuego.

Parafraseando a Galeano. Cuáles son las heridas que se han cerrado con la capital.

Recién a partir 2011, el ministerio de Cultura de Lima, recién oficializó la existencia de 55 pueblos originarios, ninguno tiene representación en los espacios donde se toman decisiones.

¿Y las cuotas nativas en el Consejo Regional?

(…) Los representantes nativos, no son tales. Solo están definidos por el DNI. Ese tipo de representación es mentira. Es solo formalidad. Es un engañamuchachos. Por otro lado, hemos tenido representantes originarios en el Congreso, con todos sus defectos, igual han sido discriminados. El racismo y la discriminación, es dar una categoría inferior a una persona. Cuanto más racismo, más terruqueo, la gente se une más.

¿Por qué el respaldo a Pedro Castillo? El expresidente tiene denuncias de corrupción y ha disuelto el Congreso, sin las formas prescritas en la Constitución.

Lo que no se entiende es que el rostro de Pedro Castillo, ha representado a esa población excluida, odiada, discriminada, raceada, ninguneada desde la capital. La ciudadanía votó por él porque estaba harta como se manejaba las cosas en el país. Al detenerlo como un delincuente, con policías armados, algo que no sucedió con los anteriores presidentes, un grupo de ciudadanos ha salido a defender su voto hacia la persona que han elegido. Han internalizado que la ley para algunos es ancha y para otros angosta. Peor aún porque desde que ganó no aceptaron a un provinciano y denunciaron fraude. La ciudadanía ahora asume que si no nos quieren en Lima, entonces nos separamos. Por eso nació la idea de la región del sur. En ese contexto, por más que la señora Dina Boluarte, hable en quechua ya nadie le cree. Está deslegitimada. Sobre todo por la muerte de 27 peruanos.

¿La ciudadanía desistirá de su propósito? Le pregunto porque la posición de las comunidades aymaras es que la muerte de 27 personas y dos semanas de huelga no pueden caer en saco roto.

Se va a consolidar más. La gente no está dispuesta a aceptar que todo quede en nada. Esta huelga es orgánica por indignación, por eso existe la auto convocatoria. La señora Dina Boluarte, se la está jugando. En las comunidades vale la palabra. Ella se comprometió a renunciar. (…) Si en las zonas aymaras pasa algo grave, se enciende la pradera y pueden pasar cosas catastróficas. La gente es decidida.

Está dejando entrever que la gente no va a desistir hasta que Dina Boluarte se vaya.

Estoy convencido de que eso va a pasar. La suerte de Dina Boluarte, está echada. Lo único que le queda es dar un paso al costado y que vengan elecciones inmediatas, como las hizo Valentín Paniagua.

¿Lo dice por la cohesión que existe?

Hay que entender que mucha gente que ha estado en el Ejército. Ellos están decididos a dar su vida.

Podrían darse los fenómenos de Bolivia, donde la salida de expresidentes ha tenido alto costo social.

Si hay un nuevo enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, las consecuencias serían catastróficas. La gente se unirá más. v