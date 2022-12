Luis Iberico: “Lo más responsable es que los partidos busquen una candidatura de consenso”

El excongresista Luis Iberico sostiene que APP busca consenso con otros partidos para una candidatura única y evitar un presidente débil con poco respaldo, como fue Pedro Castillo. Asegura que la idea es encontrar un personaje independiente y descarta a César y Richard Acuña, así como a Julio Guzmán y Keiko Fujimori.

— En un sistema de partidos fragmentados, Alianza para el Progreso (APP) está buscando una candidatura presidencial de consenso. ¿Es posible?

— Hay que hacer el esfuerzo. Hay que buscar agrupaciones políticas con las cuales podamos tener un punto de encuentro, a fin de plantear una sola candidatura a la presidencia y, de esa manera, evitar que los votos se dispersen en un archipiélago de candidatos, como ha sido la última elección.

— Hay cerca de 15 partidos que buscan inscribirse.

— Imagínense cuántos candidatos podríamos tener si cada partido inscrito actualmente, y los que están por ingresar, presentan un candidato.

— Vamos a tener un Congreso fragmentado.

— Y en los congresos fragmentados es muy difícil buscar consensos porque son bancadas débiles, donde sus integrantes no tienen mucha cohesión.

— ¿Cómo hacer para disminuir el número de candidatos?

— En este momento no podemos hacer una reforma para disminuir los candidatos, que puede darse a través de filtros, como las elecciones internas, primarias o lo que fuere. Por eso, lo más responsable es que las agrupaciones políticas que puedan tener cierto nivel de consenso opten por una sola candidatura presidencial.

— Hemos visto elecciones con casi 20 candidatos.

— Es una barbaridad y estamos sufriendo las consecuencias de esa situación.

— ¿Nos lleva a elegir el mal menor y con poco respaldo?

— Así es, al final llegan a la segunda vuelta candidatos que han tenido menos del 15% en la primera vuelta. En la última elección, Pedro Castillo tuvo menos del 20% en la primera vuelta y después tuvo gente que lo respaldó, pero también tuvo los votos contra Keiko Fujimori a su favor. Es un espacio que hay que respetar porque así son las leyes electorales, pero se necesita una candidatura consensuada para evitar un presidente débil, sin respaldo.

— ¿Ha tenido conversación con algunas agrupaciones?

— No nos hemos sentado a conversar, pero como APP nos comprometemos a conversar con otras organizaciones políticas en aras de encontrar una fórmula unitaria.

— ¿El señor César Acuña no será candidato?

— No, él se mantiene como gobernador regional de La Libertad. Si vamos a buscar una candidatura de consenso, tendría que ser una persona independiente de los partidos. No podrían ser Julio Guzmán, Keiko Fujimori o César Acuña, entonces estaríamos hablando de una alianza, y lo que vamos a hacer es una concertación.

— ¿Richard Acuña es una posibilidad para la presidencia?

— Esta posición de buscar un candidato de consenso fuera de nuestro partido es compartida por la Dirección Nacional de Alianza para el Progreso, donde está Richard Acuña.

— Entonces, ¿tampoco va a ser candidato?

— A la presidencia, no. Creo que Richard debería retornar al Parlamento, ha crecido mucho.

— ¿La alianza no es de personas sino de partidos?

— Efectivamente, los partidos tienen que ponerse de acuerdo para sugerir el nombre de alguna peruana o peruano que esté en condiciones de liderar al país en una hora tan difícil.

— ¿Los políticos son conscientes de que, en parte, son responsables de la crisis?

— Somos conscientes de nuestros errores y tenemos que ser los primeros en aceptarlos. Debemos actuar con un profundo compromiso hacia el país, dejando de lado ambiciones partidarias o personales.

— ¿Se está dando paso a posiciones extremistas?

— Claro y pueden calar en sectores afectados por las brechas sociales esos abismos que subsisten en el Perú a lo largo de toda su historia republicana y que nunca se han cerrado.

— ¿Cómo decirle a la gente del sur, por ejemplo, que crea en los partidos políticos cuando no atienden sus reclamos?

— Buscar una candidatura consensuada sería un buen mensaje para el país, hay que dar muestras de que tenemos preocupación y dejar de lado aspiraciones de las agrupaciones políticas y de sus líderes.

PUEDES VER: Gobierno desmantela esquema de autoridades políticas de Castillo

— En la elección de abril del 2024, no se van a hacer las reformas que se necesitan.

— Imagino que va a ser un paquete mínimo de reformas. No me atrevo a decir cuáles, no sé si habrá tiempo para el debate. El retorno a las dos cámaras (bicameralidad) es algo que la gente tiene que comprender para que no parezca una imposición.

— Hubo un referéndum en el que se ha rechazado esa posibilidad.

— Pero eso no está hecho en piedra, muchos estuvieron a favor de la no reelección y ahora están cambiando su manera de pensar, porque se está viendo que el Congreso necesita tener su tradicional porcentaje, que no pasaba el 25% de congresistas, con experiencia.

— ¿Qué reforma considera que debería aprobarse sí o sí?

— Podemos tantear la renovación por mitades del Congreso para que a mitad del periodo las fuerzas se recompongan.

PUEDES VER: Con la Ley 31436 también se compraron votos de congresistas

— Quieren impedir que postulen sentenciados por corrupción y otros delitos graves.

— Eso sería muy importante. El Tribunal Constitucional ha dicho que mediante ley no se puede impedir que las personas que están supuestamente resocializadas puedan ser candidatos. Entonces hay que elevar esto a una categoría constitucional, porque sería vergonzoso que un sentenciado por homicidio o narcotráfico sea presidente de la República.

— Han planteado cambiar a los titulares de los organismos electorales, ¿está de acuerdo?

— Tenemos que respetar las instituciones y las formas que están escritas en la ley, y eso no le corresponde al Congreso.