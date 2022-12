Otárola pide al Congreso definir y “no debatir” si habrá bicameralidad y renovación por tercios

El presidente de Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó que el Congreso de la República debe definir las reformas políticas y constitucionales antes de que se desarrolle un eventual escenario de adelanto de elecciones en abril del 2024.

En ese sentido, el primer ministro le comentó eso al titular de la Mesa Directiva del Parlamento, el último 23 de diciembre, fecha en que sostuvieron una reunión en las instalaciones del Palacio Legislativo.

“Le he pedido al presidente del Congreso que se enfoque en lo necesario y lo que se pueda hacer. Uno, creo que no se debe debatir, sino definir si va a haber o no bicameralidad. Nosotros estamos en el tema del Congreso por una reforma que permita la renovación por tercios del Parlamento y que se instale un Congreso bicameral que pueda asegurar leyes de calidad”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

PUEDES VER: Partidos y líderes políticos empiezan a mirar al 2024 por adelanto electoral

En ese contexto, el titular de la PCM también consideró que se debe “revisar muy rápidamente las condiciones de democracia interna”, así como “los gobiernos de los partidos políticos” con el objetivo de que “todos los sectores de la sociedad participen en los próximos comicios”.

Reorganización del Despacho Presidencial

En otro momento, Alberto Otárola se pronunció sobre el Decreto Supremo 148-2022-PCM —publicado el 23 de diciembre— que establece en declarar en reorganización el Despacho Presidencial por 15 días hábiles.

“ Encontramos las cosas puestas de cabeza, y lo que se trata es de organizar un despacho eficiente, que no contrate a tantos asesores. Además, que le permita a la presidenta el desarrollo de la toma de decisiones con un asesoría asertiva”, comentó.

Asimismo, agregó que un “asesor de presidente no es un mensajero del mandatario” y que “no tiene que hacer negocios con nadie y mucho menos con los ministerios”.

“Se van a desarrollar controles internos para evitar este tipo de actitudes que eran moneda común del anterior gobierno”, informó.