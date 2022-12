Tregua por Navidad y Año Nuevo no alcanza a todas las regiones

Por Paola Ferrer y URPI-LR

Tras la vacancia y prisión del expresidente Pedro Castillo, se iniciaron una serie de protestas contra el Congreso en varias regiones del Perú. Los manifestantes exigen el cierre del Legislativo y el adelanto de las elecciones. Al empezar, se bloquearon carreteras y se atacaron instituciones públicas. Por su parte, el Gobierno instauró un estado de emergencia a nivel nacional y la fuerte represión de las fuerzas armadas y policiales cobró la vida, hasta el momento, de 21 ciudadanos.

No obstante, en los últimos días, algunas carreteras fueron liberadas y los aeropuertos reanudaron sus actividades. Esto, dado que las manifestaciones y enfrentamientos con la fuerza del orden disminuyeron y, en algunas regiones, como Cusco y Arequipa, los huelguistas dieron tregua.

Sin embargo, pese a esta medida, ciertas zonas continúan con protestas y acciones pacíficas contra el Congreso y el gobierno. Asimismo, exigen justicia para los fallecidos.

Alguna organizaciones sociales han postergado hasta los primeros días de enero la realización de manifestaciones.

En Cusco, distintos gremios suspendieron el paro indefinido por las fiestas de fin de año. Esto se decidió durante la reunión que tuvieron dirigentes de Chumbivilcas, Calca, Canchis, Quispicanchis, Urubamba, La Convención y Cusco, el pasado miércoles.

El acuerdo al que se arribó no engloba a La Convención, Chumbivilcas y Canchis, donde no se dará una tregua por fiestas de fin de año. Las protestas, en estas zonas, continuarán. En Canchis se dio una tregua de cuatro días y se habilitó un pase humanitario hasta el lunes 26 de diciembre. En las otras dos zonas aún no llegan a acuerdos.

Según los dirigentes, las protestas se retomarán el 3 de enero para reanudar la protesta con mayor fuerza.

En varias de las 11 provincias de la región Puno ciudadanos protestaron luego de que el Congreso decidiera programar el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024 y no para el 2023, tal como exigían en sus manifestaciones.

Así, las principales vías fueron cerradas por los transportistas, quienes se sumaron a las marchas y colocaron sus unidades para bloquear el paso de buses y automóviles.

Sin embargo, la ciudad de Juliaca sí dio tregua y retomarán sus acciones desde el 4 de enero de 2023.

En Arequipa, la aprobación de las elecciones para el 2024 generó molestia y el presidente del Frente de Defensa del Cono Norte, Felipe Domínguez, informó que las protestas continuarán.

En Apurímac, Chincheros y Andahuaylas continúan con manifestaciones, aunque la intensidad de estas ha bajado.

En Ayacucho, los enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas dejó como saldo 10 fallecidos y por esa razón en Huamanga y otras zonas, la población aún sale a marchar y realizar vigilias por los difuntos.

En Lambayeque, se movilizaron ayer, aunque las carreteras están liberadas.

Lambayeque. Se manifestaron por los civiles fallecidos. Foto: difusión

En La Libertad, diversos colectivos también salieron a las calles para exigir el cierre del Congreso, nueva Constitución y adelanto de elecciones, la liberación de Pedro Castillo y justicia por los fallecidos.

No obstante, desde el 18 de diciembre, los ronderos de la región dieron una tregua hasta el próximo lunes 26. José Luis Agüero Lobatón, defensor del pueblo de dicha región, comunicó que el martes 27 se iniciará una mesa de diálogo entre ministros y las rondas campesinas para evitar la toma de carreteras.

En Piura, en los últimos días se vienen realizando vigilias. En Ayabaca, tras una reunión entre las rondas campesinas, el Sutep y el Frente de Defensa por los Intereses de Ayabaca, se suspendieron temporalmente las medidas de protesta.

Piura. Hicieron vigilias para exigir justicia por los difuntos. Foto: difusión

En la Amazonía, líderes indígenas declararon estado de emergencia en sus territorios y exigen nuevas elecciones y la conformación de una asamblea constituyente.

Plantean investigar muertes

En el Congreso, algunas bancadas —principalmente de la izquierda— solicitaron la creación de una comisión investigadora de conformación multipartidaria para que se indaguen las posibles responsabilidades frente a la presunta violación de derechos humanos. Esto, en el marco de las protestas que han dejado más de 20 fallecidos en el país.

La moción más reciente es de autoría de Waldemar Cerrón (Perú Libre). Otras mociones, en el mismo sentido, fueron presentadas por Alex Flores (Perú Libre), el ex primer ministro Guido Bellido y la parlamentaria Isabel Cortez, en coautoría con Sigrid Bazán y Edgar Reymundo.

Datos

Vías. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) informó que hasta ayer “cinco puntos a nivel nacional presentan tránsito interrumpido”.