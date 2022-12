Héctor Ventura sobre Boluarte: “Una cosa es respaldar la transición y otra convertirnos en defensores”

El congresista Héctor Ventura, de la bancada Fuerza Popular, comentó que haber respaldado la sucesión constitucional de la presidenta de la República, Dina Boluarte, tras la vacancia de Pedro Castillo por haber intentado perpetrar un golpe de Estado, no significa que sea “defensor” de su gobierno.

En ese sentido, el parlamentario de la bancada naranja también cuestionó a la jefa de Estado al señalar que, cuando era titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social durante la gestión de Castillo Terrones, “no notara” los presuntos actos de corrupción.

“No veo a la presidenta Dina Boluarte como una víctima. No creo que en 18 meses como ministra de Pedro Castillo no notara sus actos de corrupción. Una cosa es respaldar la transición y otra convertirnos en defensores”, expresó en su cuenta de Twitter.

El comentario del también presidente de la Comisión de Fiscalización se realizó momentos después de que la mandataria brindara entrevistas a medios locales, este 23 de diciembre.

Dina Boluarte sobre protestas: “La responsable de esta crisis política no soy yo”

Este viernes, la mandataria Dina Boluarte se refirió a las protestas que se registran al interior del país. Al respecto, señaló no sentirse como “la responsable” de la crisis política en el país ni tampoco del número de fallecidos producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía, así como de las Fuerzas Armadas.

“Dina Boluarte, desde el lugar que está, no está haciendo nada contrario. Solo quiero extender la mano y abrir mi corazón con mis hermanos y hermanas, resolver los problemas que no se han resuelto en estos últimos tiempos. La responsable de esta crisis política no soy yo ”, declaró en una entrevista en RPP Noticias.

En otro momento, la presidenta se refirió a sus posiciones políticas y señaló que es “una mujer provinciana de izquierda”, aunque de “una izquierda progresista y moderada”.