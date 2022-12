Hildebrandt: “Castillo es casi el Fujimori de las izquierdas tribales y de los raqueteros con traje de paisano”

En las primeras líneas de su reciente columna, César Hildebrandt comenzó enviando un mensaje a los presidentes de Colombia, México, Argentina y Bolivia, quienes respaldaron a Pedro Castillo, argumentando que fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento”. Al respecto, el periodista señaló que el vacado exmandatario sí es una víctima, pero “de la codicia, de la ignorancia”.

“Señor López Obrador, señor Petro, casi señor Fernández, señor Arce: Castillo es una víctima, sí, pero de la codicia, de la ignorancia, de sus consejeros pedigüeños y ultraizquierdistas. Castillo es lo peor que le ha pasado al Perú en muchos años. Es casi el Fujimori de las izquierdas tribales y de los raqueteros con traje de paisano ”, expresó.

Hildebrandt señaló que Castillo Terrones ha “agudizado” la división del país, “creyendo que el resentimiento es una doctrina y la lucha de clases en versión pitecantropus es un plan de gobierno”.

En ese sentido, señaló que si bien el Perú “necesita un gobierno de centroizquierda que enfrente la desigualdad y cambie la Constitución”; no obstante, comentó que Pedro Castillo ha “desacreditado” la opción del cambio, dándole paso a la “derecha la oportunidad de presentarse como solución”.

“Los sectores conservadores no han entendido el reto más viejo, uno que tiene 200 años de vigencia invicta: no hemos construido una nación, no tenemos una meta que nos abarque a todos, hemos desperdiciado sucesivas oportunidades para abreviar diferencias y consolidar nuestros parecidos. En resumen, nuestra clase dominante no fue clase dirigente, somos un país fallido ”, se lee en la columna publicada en el semanario Hildebrandt en sus trece.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, no fue exenta de los comentarios del periodista, a quien le recomendó que “no entregarse como rehén a los designios de la derecha”.

“Castillo no es una víctima. Y la señora Boluarte no es la Bruja del 71. Pero haría bien la señora presidenta en no entregarse como rehén a los designios de la derecha que no quiere aprender. Esa derecha, señora, cree que usted es Libertad Lamarque y espera que termine su función cantando, otra vez, ‘Por una cabeza’. Siempre fue así y será así”, expresó Hildebrandt en su medio.

En otro momento, también se refirió a los decesos que han dejado las diferentes protestas que se han registrado al interior del país. Sobre ello dijo que estos hechos “deberán ser investigadas y los gatillos fáciles tendrán que ser individualizados y sancionados como dice la ley”.