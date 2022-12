Ayacucho: las diez víctimas murieron por arma de fuego

La madrugada de ayer falleció en el Hospital Regional de Ayacucho el joven Jhonatan Alarcón Galindo (19 años). Se trata de la décima víctima de la represión militar, en inmediaciones del aeropuerto. Según documentación que obra en el Ministerio Público y el sector Salud, las diez víctimas del 15 de diciembre perecieron como producto de impactos de proyectiles de arma de fuego (PAF).

Familiares entrevistados ayer por La República informaron que Jhonatan Alarcón Galindo recibió un disparo por la espalda, a la altura de la cadera.

El joven fue auxiliado por otras personas, luego de que los militares salieran a disparar directo al cuerpo, en los exteriores del aeropuerto.

Décima víctima. Familiares de Jhonatan Alarcón (19 años) ayer realizaron el velatorio. Foto: difusión

Una ambulancia de la posta de Conchopata les dio el alcance y trasladó al herido hasta el hospital regional. Para entonces, el sistema de salud ya había sido declarado en alerta y las unidades de todos los establecimientos venían auxiliando a los heridos, según detalló el director regional de Salud, Walter Bedriñana.

Sobre el paciente Jhonatan Alarcón, el funcionario precisó que estaban gestionando su traslado a Lima. Si bien hubo un vuelo humanitario previo, no lo incluyeron porque se encontraba muy inestable. Ayer, a las 3:15 a.m., ya no resistió y falleció tras permanecer seis días en cuidados intensivos.

Según un documento del hospital regional, Jhonatan Alarcón Galindo ingresó el 15 de diciembre “por recibir proyectil de arma de fuego, lo que le causó daño a nivel abdominal”. También presentó fracturas en los huesos iliaco y sacro.

Natural del centro poblado de Llachoccmayo, cuentan los familiares que Jhonatan Alarcón había visitado por unos días Ayacucho para hacer compras para su familia. Las fechas coincidieron con el paro del 15 de diciembre contra Dina Boluarte y el Congreso, y decidió sumarse.

Pero la represión militar de aquel día, ampliamente registrada por los vecinos y heridos, culminó con su vida. Jhonatan Alarcón deja una hija de un año y medio, y su pareja está embarazada de un segundo hijo.

Víctimas de disparos

Hasta el momento son diez los fallecidos por proyectiles de arma de fuego (ver cuadro). Todavía hay diez heridos de gravedad que se encuentran internados en establecimientos de salud de Ayacucho y Lima.

Entre tanto, en el Ministerio Público ya hay dos investigaciones por estos hechos. La Defensoría presentó una denuncia el mismo 15 de diciembre por violación a los derechos humanos.

Abogados de Ayacucho también presentaron una denuncia por genocidio y la fiscal Karenn Obregón ya abrió investigación contra el jefe de la región policial, Ántero Mejía Escajadillo, y el comandante de la segunda brigada de infantería militar, Jesús Vera Ipenza, según la resolución del pasado 16 de diciembre. El extremo de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte fue derivado a la fiscal de Nación, Patricia Benavides.

Estabilidad

Aeropuerto. Ayer por la mañana se reanudaron las actividades del aeropuerto de Ayacucho, luego del intento de toma del pasado 15 de diciembre, en las protestas contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte. La Policía ha fortalecido la seguridad.