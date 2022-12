Eduardo Salhuana sobre el Congreso: “La misma ciudadanía que nos eligió nos está diciendo que nos vayamos”

René Gastelumendi conversa con el congresista Eduardo Salhuana sobre la coyuntura política y los últimos acontecimientos vinculados a esta.

“Sería lo ideal para el país, que luego de esta semana de convulsión social con el resultado trágico de cerca de 30 peruanos fallecidos, superemos esta situación y empecemos una nueva etapa, que el país tenga un nuevo comienzo, que el Gobierno tenga estabilidad y que el Congreso se avoque de manera fundamental a las reformas”, sostuvo.

Asimismo, opinó sobre la incertidumbre respecto a si el Congreso busca mantenerse en vigencia hasta el 2026.

“Eso no es factible, no es pertinente, ni política ni legalmente. Me parecería una irresponsabilidad total si es que algún grupo político está pensando en esa posibilidad. Hemos llegado al Congreso por la elección popular, pero esa misma ciudadanía que nos eligió nos está diciendo que nos vayamos. Y eso hay que saber escuchar, hay que saber retirarse en el momento que corresponda hacerlo”, manifestó.

Además, comentó que el adelanto de elecciones para el 2024 es “un plazo correcto” y que “garantiza una salida con un proceso electoral justo, transparente y reconocido por todos”.

“Anular pases y fases de la elección es poner en riesgo que la decisión que tome la ciudadanía después no sea respetada, sea impugnada, tengamos problemas de legitimidad y nuevamente volvamos a ese círculo vicioso”, declaró.