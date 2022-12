Ruth Luque: “Ascenso de Otárola como premier solo demuestra afianzamiento de mano dura de Dina Boluarte”

La congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático, criticó la reciente designación de Luis Alberto Otárola Peñaranda como presidente de Consejo de Ministros. Al respecto, la parlamentaria señaló que ello “demuestra afianzamiento de mano dura del gobierno Dina Boluarte”.

En otro momento, Luque Ibarra señaló que no le dará el voto de confianza al gabinete ministerial que preside Alberto Otárola.

“Ascenso de Otárola como premier, habiéndose desempeñado como ministro de Defensa en crisis política con vulneraciones a los derechos humanos producto del decreto de emergencia, solo demuestra afianzamiento de mano dura del gobierno de Dina Boluarte. Yo no le daré la confianza a este gabinete ”, se pronunció desde su cuenta de Twitter.

Ruth Luque se pronunció sobre Luis Otárola. Foto: captura de Twitter

PUEDES VER: Dina Boluarte tomó juramento al nuevo Consejo de Ministros presidido por Luis Otárola

Su colega de la misma bancada, Sigrid Bazán, también expresó su opinión sobre esta nueva designación en la PCM, quien afirmó que también negará el voto de investidura al gabinete recién nombrado. Asimismo, aseguró que la mandataria “no da muestras de un discurso conciliador verdadero”.

“ No voy a darle la confianza a un gabinete que de nuevo no tiene nada, que solo representa el continuismo puro y que carga sobre sus hombros 27 muertes. Lamentablemente, la señora (Dina) Boluarte no da muestras de un discurso conciliador verdadero, solo se ha limitado a cogobernar con la derecha”.

Alberto Otárola es el nuevo primer ministro

Durante la mañana de este miércoles 21 de diciembre, Dina Boluarte nombró a Luis Alberto Otárola como nuevo titular de la PCM. De esta manera, él asumirá el liderazgo de dicha cartera luego de que la propia presidenta haya anunciado la salida de Pedro Angulo durante las entrevistas que ofreció el último domingo.

Cabe precisar que, el pasado 10 de diciembre, Otárola Peñaranda juró como ministro de Defensa. Además, se desempeñó como abogado de Boluarte Zegarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.