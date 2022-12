RMP: "Un 71% está en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia"

En el marco de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, Rosa María Palacios se refiere a una encuesta IEP acerca de la percepción ciudadana sobre este y analiza los resultados.

“La presidencia de Dina Boluarte solo encuentra 27% de apoyo. Esto es grave para Dina Boluarte. La pregunta es ‘¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia del Perú? 27% de acuerdo y 71% en desacuerdo”, sostuvo.

También se refirió a la perspectiva a futuro que tienen los peruanos sobre la situación política del Perú. Sobre esto, un 46% considera que todo empeorará y un 29%, que todo seguirá igual.

Asimismo, manifestó que “la mayoría de peruanos apoya la forma democrática de Gobierno, pero no todos”.

“Está claro cuando tú dices que un 38% apoyaría un golpe militar. Significa que hay un porcentaje de peruanos, que no es despreciable, que es más que un tercio del Perú, que no le interesa la democracia y que prefiere un dictador. No importa si es de derecha o de izquierda, eso es irrelevante”, expresó.

“Ahí está bien planteado el éxito del autoritarismo en el Perú. Y, además, 44% aprueba el golpe de Estado. Si vemos que 38% aprueba un golpe militar y 44%, la disolución del Congreso por Pedro Castillo; lo que tenemos aquí es un público manifiestamente autoritario”, continuó.