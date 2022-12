Nuevo jefe de la DINI fue asesor de la Comisión de Inteligencia presidida por José Cueto

El flamante nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en reemplazo de Wilson Barrantes, tiene un pasado que lo acerca a las fuerzas de oposición presentes en el Congreso de la República. Hasta el último sábado 17, Juan Carlos Liendo O’connor se desempeñaba como asesor de la Comisión de Inteligencia presidida por el congresista José Cueto de Renovación Popular.

El nombramiento de Liendo O’connor estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada actualmente por Pedro Angulo Arana. Así consta en la Resolución Suprema N.º 324-2022-PCM, publicada el último domingo 18 de diciembre en el diario El Peruano.

Juan Carlos Liendo es un coronel del Ejército en situación de retiro. Hasta su designación en el Gobierno de Boluarte se había estado desempeñando como consultor especializado en asuntos de Seguridad Nacional, Inteligencia y Política Internacional. También fue docente en la Escuela Militar y en universidades privadas.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue consultada el último domingo por la decisión de poner a Liendo O’connor al frente de la DINI. Ella señaló que no lo conocía hasta poco antes de ser nombrado, pero decidió aceptar la recomendación que le hicieron para el puesto luego de revisar su perfil y entrevistarse con él.

“Yo lo he entrevistado al general Liendo, me parece una persona proba. No lo conocía antes, me lo han recomendado, lo entrevisté, ayer (sábado 17) hemos conversado, me parece una persona muy idónea, conoce mucho de inteligencia y, en este momento, necesitamos desde la DINI trabajar y verificar el tema de inteligencia a nivel nacional”, declaró a “Punto final”.

Finalmente, tras asumir la presidencia de la República, Dina Boluarte se reunió con varias bancadas: Avanza País, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Somos Perú y Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y los no agrupados.

Se tenía pactado una cita con Renovación Popular, pero el grupo desistió y, a través de su vocero Jorge Montoya, dijo que “no estaban para convivencias”. El último domingo 18, Rafael López Aliaga declaró que Boluarte “es distinta al golpista Castillo”.