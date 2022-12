Mirtha Vásquez sobre investigación en fuero militar: ”Es una burla para los familiares de las víctimas”

Mirtha Vásquez, extitular de Consejo de Ministros durante el gobierno del vacado exmandatario Pedro Castillo, rechazó lo exprexsado por la presidenta Dina Boluarte, quien anunció que el fuero militar también investigará la muerte de civiles que fallecieron en las protestas que se registran en el país.

Al respecto, Vásquez señaló que ello es una “burla” para las familias de las víctimas y pidió que se deje de “criminalizar la protesta”.

“Dina Boluarte anuncia que muerte de peruanos en movilizaciones se investigará en el fuero militar. Esto es una burla para los familiares de las víctimas, quienes deben ser escuchados en medios de comunicación. ¡Basta de criminalizar la protesta!”, expresó en su cuenta de Twitter.

Vásquez se pronunció sobre lo dicho por la presidenta. Foto: captura de Twitter

Dina Boluarte anunció que las muertes serán investigadas en el fuero militar

Como se informó, el último domingo, Boluarte Zegarra brindó entrevistas a diferentes programas peridísticos. En “Cuarto poder”, la jefa de estado dio a conocer que las nueve muertes que dejó la represión por parte de soldados a las protestas del 15 de diciembre en Ayacucho serán investigadas en el fuero militar.