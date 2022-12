AAR sobre Gobierno de Boluarte: “La situación no da para irnos hasta el 2024″

En el marco de las protestas que se producen en diversas regiones del Perú, Augusto Álvarez Rodrich se pronunció sobre la demanda ciudadana del adelanto de elecciones y los primeros días de Dina Boluarte como mandataria.

“Creo que el país se va conduciendo, inexorablemente, hacia un adelanto electoral. La pregunta es quiénes estarán al mando del país cuando esto pase. La situación no da para irnos hasta el 2024 y menos para el año 2026, que fue como lo que dijo Dina Boluarte en su primer discurso”, manifestó.

Asimismo, se refirió a la presencia de Dina Boluarte en los medios de comunicación para realizar declaraciones, en el marco de la crisis política.

“Hay que saludar que hay un gran cambio: Castillo no daba ninguna entrevista. Era alguien que vivía casi ensimismado y con el argumento de que no le iban a hacer las preguntas correctas que podía y quería responder. Se corría de la prensa y no hablaba absolutamente nada. Ayer, Dina Boluarte dio tres entrevistas y entre las cosas relevantes que dijo está que se viene un cambio del presidente o presidenta del Consejo de Ministros”, sostuvo.