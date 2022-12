Dina Boluarte dará su primera entrevista como presidenta a medios periodísticos este domingo 18

Este 18 de diciembre, Dina Boluarte ofrecerá su primera entrevista como presidenta de la República a diferentes dominicales tras 11 días de haber asumido el cargo. La mandataria se presentará en “Punto final”, “Cuarto poder” y “Panorama”.

Los tres dominicales conducidos por las periodistas Mónica Delta (Punto final), Sol Carreño (Cuarto Poder) y Mávila Huerta (Panorama) anunciaron la presencia de la actual jefa de Estado en dichos espacios.

PUEDES VER: Dina Boluarte exige definir adelanto de elecciones al Congreso

Las entrevistas ocurrirán en un escenario de protestas que se registran al interior del país. Los manifestantes piden el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

Anuncio de los tres dominicales sobre entrevista a Dina Boluarte. Foto: captura de Twitter

Como se recuerda, Dina Boluarte Zegarra asumió la presidencia del Perú luego de que el vacado expresidente Pedro Castillo decidiera perpetrar un golpe de Estado al anunciar el cierre temporal del Congreso, el último 7 de diciembre.

El reciente sábado, la mandataria Dina Boluarte increpó a los congresistas que no respaldaron el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023.

“ El 83% de la población quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interior del país. No se escudan detrás de una abstención”, sostuvo la presidenta.

Asimismo, dejó en claro que no renunciará al cargo pese a las manifestaciones que hay al interior.