Dina Boluarte descarta a Jorge Nieto como nuevo primer ministro en reemplazo de Pedro Angulo

La mandataria Dina Boluarte descartó que Jorge Nieto Montesinos vaya a asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras anunciar que Pedro Angulo Arana dejaría el cargo. También confirmó que serían tres los cambios que se presentarían entre el lunes y martes de esta semana.

“¿Será Jorge Nieto? No. ¿Lo descarta? Sí. ¿Es alguien que usted conoce desde hace mucho tiempo? Sí. Él o ella, yo siempre he sido muy democrática. Ya veremos, agradeceré que me dejen un margen de reserva”, declaró a “Punto final”.

En este sentido, la mandataria confirmó que el martes 20 se conocerá el nuevo nombre del titular de la PCM. También se tomará juramento a los nuevos ministros de Cultura y Educación tras la renuncia de Jair Pérez Brañes y Patricia Correa a estos cargos, respectivamente.

PUEDES VER: Dina Boluarte anuncia salida de Pedro Angulo de la PCM y reitera reestructuración del gabinete

Ante esta renuncia, Boluarte Zegarra solo atinó a agradecer la valentía de los ministros que se quedaron con ella: “Yo quiero reconocer la valentía de los ministros que me están acompañando a la mitad de esta crisis. Y eso es lo que se necesita, coraje y valentía para afrontar esta situación difícil. Política y social. Así que, ministros, seguimos adelante”.

Dina Boluarte anuncia salida de Pedro Angulo de la PCM

Este domingo 18, Dina Boluarte confirmó que Pedro Angulo dejará la jefatura del Consejo de Ministros. Con ello se dará paso a la reestructuración de su primer gabinete. A este lo calificó de muy técnico para la situación de inestabilidad social que atraviesa el país con las manifestaciones, que se desarrollan en diferentes regiones del Perú.

“Por eso es que dijimos que vamos a recomponer el gabinete y uno de los lugares que se va a cambiar es el premiarato”, declaró a “Cuarto poder”.

En esta línea, la jefa de Estado señaló que, cuando asumió el cargo, sintió la necesidad de conformar un gabinete técnico y por ello puso a Pedro Angulo al frente de la PCM, y con él conformó el equipo ministerial, pero dada la coyuntura siente la necesidad de buscar perfiles más políticos que la puedan ayudar a salir de la crisis que atraviesa su gestión a poco más de una semana de jurar a la presidencia de la República.