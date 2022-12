Elvia Barrios sobre adelanto de elecciones: “Es un clamor popular y la abstención es irresponsable”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Al respecto, indicó que dicha iniciativa forma parte del “clamor popular” y que el Congreso tiene una “enorme responsabilidad” sobre esta.

“Yo saludo el adelanto de elecciones porque este es un clamor popular y creo que aquí el Congreso tiene una enorme responsabilidad. Fundamentalmente, un sector de los congresistas que el día de ayer (viernes), hemos advertido, ha tenido una votación que ha dejado al aire las expectativas sociales de que haya un adelanto de elecciones”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

En ese sentido, Barrios también criticó a los legisladores que votaron en abstención respecto al proyecto de reforma constitucional que busca adelantar las elecciones generales para diciembre del 2023.

“Creo que una parte de los congresistas tiene que mirar y escuchar el clamor popular y ser responsable. La presidenta Dina Boluarte lo ha dicho y yo como ciudadana también lo digo: la abstención es irresponsable ”, expresó la titular del Poder Judicial.

Dina Boluarte al Congreso: “No busquen pretextos para no adelantar las elecciones”

El último sábado, la presidenta Dina Boluarte se pronunció luego de que la representación nacional no respaldara que el adelanto de elecciones sea en diciembre de 2023. Al respecto, la mandataria increpó a los parlamentarios por dicha decisión.

“El 83% de la población quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interior del país. No se escuden detrás de una abstención“, dijo durante la conferencia de prensa que ofreció el 17 de diciembre.

Asimismo, dejó en claro que no renunciará a la presidencia de la República. “Hay un grupo que dice ‘Que Dina renuncie’, ¿Qué se resuelve con una renuncia? Aquí estaremos firmes hasta que el Congreso solucione el adelanto de elecciones”, expuso ante las voces que exigen su retiro del cargo.