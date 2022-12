Sigrid Bazán sobre intervención de la PNP a locales de partidos socialistas: “Ha sido arbitraria y desproporcional”

Esta mañana la Policía Nacional allanó a los locales del partido político Nuevo Perú y de la Confederación Campesina del Perú (CCP), ambos ubicados en el óvalo Bolognesi, en el Cercado de Lima, para realizar una intervención a los manifestantes que pernoctaban en dichas instalaciones. En esa línea, la congresista Sigrid Bazán criticó la medida tomada por la DIRCOTE, dirección a cargo del operativo, y denunció que ha sido “arbitraria y desproporcional”.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora de Cambio Democrático rechazó la intervención de la PNP y enfatizó que “un estado de emergencia no suspende las garantías procesales”.

“Sobre intervenciones a los locales del NP y CCP. El estado de emergencia no suspende las garantías procesales: es un estándar internacional y reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Esta intervención ha sido arbitraria y desproporcional: no había presencia de fiscal, no hay orden de detención, detenidos no cuentan con un abogado defensor o traductor que pueda comunicarles qué está ocurriendo. Es una vulneración a sus derechos como ciudadanos, exclamó Bazán.

Sigrid Bazán acusó que estado de emergencia se está utilizando para "cometer abusos". Foto: Twitter

Asimismo, la legisladora denunció que esta intervención parecer ser una “persecución” y que se está utilizando el estado de emergencia “para cometer abusos”.

“La inviolabilidad de domicilio tiene que ser proporcional y razonable al contexto. Este actuar tiene sentido de persecución (..) El estado de emergencia se está usando para cometer abusos. Lo vimos en comisarias y hoy en la CCP. En algunos casos no dejan entrar ni a congresistas, menos abogados o intérpretes. Finalmente, aquí se logró, porque son DECENAS de policías para 22 personas, varias quechuahablantes”, acusó.