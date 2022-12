Antauro sobre relación de Perú y Chile: “Cuando recuperemos Arica y Tarapacá habrá una hermandad real”

El fundador del movimiento etnocacerista Antauro Humala habló respecto a los vínculos soberanos que deben tener el Perú y Chile, desde su perspectiva. En esa línea, el hermano del expresidente Ollanta Humala alegó que tanto peruanos como chilenos recién podrán tener una hermandad real cuando se recuperen los territorios de Arica y Tarapacá que perdió nuestra nación en la guerra del Pacífico.

Durante una entrevista para un medio chileno, el artífice del Andahuaylazo se refirió sobre diversos temas políticos y sociales. Para Humala Tasso, ambas naciones “tienen temas pendientes que solucionar” como la disputa de territorios que perdió la nación tras la guerra con Chile en 1879.

“Para nosotros no puede haber una relación normal con Chile, en tanto esos territorios sean reivindicados. Cuando nosotros recuperemos Arica y Tarapacá habrá una hermandad real” , sentenció el etnocacerista a La Tercera.

Asimismo, el también escritor fue consultado por las personas que habitan en Tarapa y Arica ante el hipotético caso de que se devuelvan ambas tierras al Perú.

“Será idéntico el trato que les dieron a los peruanos que había ahí hasta antes del arrebato. No sé cómo lo hicieron los chilenos, pero nosotros vamos a copiar eso. Si ustedes expulsaron a los peruanos, entonces expulsaremos a los chilenos. Mientras, queda eso pendiente”, acotó el exmilitar.

Además, Humala se refirió sobre la campaña del presidente chileno Gabriel Boric y calificó su postura izquierdista como “caviar”.

“De lejos lo he seguido (a Gabriel Boric), es una persona joven. He visto que clasificaría, como lo llamamos en Perú, como una izquierda caviar, una izquierda que prácticamente ya dejó como arcaica la lucha de clases y ahora está en cosas menos urgentes, como la identidad de género, LGBT; no le auguro mucho éxito”, opinó Antauro Humala.