Fernando Tuesta: “Mientras más cercana está la elección, menos posibles son las reformas y a la inversa”

Clara Elvira Ospina conversó con el abogado y politólogo Fernando Tuesta acerca del adelanto de elecciones y la viabilidad de que esta se dé antes de lo previsto.

“Chocan dos deseos y demandas: por un lado, adelantar lo más que se pueda una elección; pero por otro lado, hay la exigencia de ampliar la oferta política y reformas y esto requiere tiempo. O sea mientras más cercana la elección, menos posible lo segundo y a la inversa”, manifestó.

Asimismo, aseveró que el Congreso debería estar discutiendo la fecha de las elecciones.

“Creo que a la población solo la une el adelanto de elecciones. Entonces, desde mi punto de vista, lo más importante ahora es tener una fecha cierta y no están discutiendo sobre la fecha, sino sobre otro tema. Además, teniendo la fecha, estoy segura de que descomprimes un poco el estallido; sin embargo, el Congreso está jugando con fuego, porque no vamos a tener fecha cierta mientras no haya una doble votación”, manifestó.

Además, declaró que el Congreso “no quiere hacerse responsable de que son parte del problema”.

“La gente está viendo este drama enorme que vive el país y ver que los congresistas actúan como si estuvieran en el cono del silencio, como si estuvieran encerrados y no supieran lo que ocurre afuera, en el país”, sentenció.