Hildebrandt: “A Castillo le temblaban las manos; a Boluarte le tiembla la voz cada vez que se desdice”

César Hildebrandt se refirió a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, a quien calificó de “trémula e indecisa” y que “tiende a la estupefación”. Asimismo, señaló que uno de los aciertos de su Gobierno es su anuncio de adelantar las elecciones frente a la crisis política y social que enfrenta el país.

“La señora Boluarte ha demostrado estos últimos días por qué estuvo en la plancha del candidato fantoche de Perú Libre. (...). Lo mejor que ha hecho hasta ahora es hacerle caso a Otárola y decretar el estado de emergencia. Su segundo acierto es anunciar que adelantará las elecciones. Ojalá así sea. Al señor Castillo le temblaban las manos a la hora señalada; a la señora le tiembla la voz cada vez que se desdice ”, dijo en su reciente columna.

En cuanto al vacado expresidente Pedro Castillo, el periodista se volvió a referir al golpe de Estado que intentó perpetrar el pasado 7 de diciembre al anunciar el cierre temporal del Parlamento. “Ahora resulta que no quería ser dictador al ‘disolver’ el Congreso. Lo que quería es que el Perú se librara del Congreso atorrante que lo atormentó desde el primer día”, señaló en Hildebrandt en sus trece.

En ese sentido, el periodista cuestionó la decisión del ex jefe de Estado cuando también anunció la reestructuración de los poderes del Estado como la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Para Hildebrandt, lo que quería Castillo Terrones “y su banda era saquear expedientes, borrar pruebas y terminar con el proceso de investigación que soplaba en la nuca del expresidente”.

“Los abogados del señor Castillo dicen que no hubo golpe porque no se consumó. El señor Castillo está de acuerdo y llegó a decirle al pobre diablo de Bellido que no recordaba nada. La cobardía no eximirá de nada al señor Castillo, pero sí servirá para que la historia lo termine de retratar. ¿Y es por este hombre que, según la izquierda siniestra, sale el pueblo a protestar?”, agregó en otro momento de su columna.

En referencia a las manifestaciones que se registran a nivel nacional, César Hildebrandt apuntó que las protestas se dan “contra un Congreso podrido que, otra vez, resulta dominado por el fujimorismo, al que la mayoría del Perú quiere despedir”.