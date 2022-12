Guido Bellido sobre protestas: No hemos dicho movilícense, la movilización es ciudadana y espontánea

El congresista Guido Bellido se refirió al crítico momento que atraviesa el país por las protestas en diversas regiones y el estado de emergencia decretado a nivel nacional. En esa línea, el también expresidente del Consejo de Ministros señaló que desde su representación “no están promoviendo estas marchas y que en ningún momento han llamado a la población a movilizarse”.

En diálogo con un medio nacional, el parlamentario negó estar detrás de las protestas que se vienen suscitando en diversos puntos del Perú y acotó que estas manifestaciones son organizadas deliberadamente por los ciudadanos de forma espontánea.

“Nosotros no hemos dicho movilícense de tal punto a tal punto. La población es la que se está movilizando. Sácame una declaración que yo he dicho a un solo distrito o población que mañana se movilizan. Lo que nosotros, como congresistas, hemos tomado una postura. Entonces no se puede acusar (...) Nosotros no estamos conduciendo esta movilización, esta movilización es ciudadana y espontánea”, acotó el legislador en entrevista a Exitosa.

Asimismo, Bellido Ugarte fue consultado sobre los actos vandálicos que vienen sucediendo durante las protestas a nivel nacional, que han provocado el deceso de ocho personas y decenas de ciudadanos y policías heridos.

“Ciudadanos en redes sociales han identificado que las personas (que están ocasionando actos vandálicos) son policías. Por ejemplo, ¿en cuántas movilizaciones de civil participa Terna? ¿Participa? Sí, pues”, sentenció el legislador.