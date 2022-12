Las elecciones generales podrían adelantarse al 2023

Queda claro que cualquier salida a la crisis social y política pasará, obligatoriamente, por un adelanto de elecciones generales.

Como se sabe, el Gobierno, apremiado por las protestas, presentó un proyecto de ley para que los comicios presidenciales y legislativos se celebren en abril del 2024. Es decir, en unos 15 meses. Con ello, las nuevas autoridades asumirían en julio de ese año y ya no el 2026.

Sin embargo, las manifestaciones que no dan tregua —y las muertes, que incluyen a menores de edad— han puesto contra la pared a un Ejecutivo desbordado, al que cada vez más se le termina el oxígeno.

En ese contexto, ayer, la presidenta Dina Boluarte, declaró a los medios que se reunirá con la Comisión de Constitución del Congreso para ver la posibilidad de “acortar los plazos” de las elecciones. No lo especificó, pero dio a entender que buscaría la forma de que se celebren en el transcurso del 2023.

“He dicho que vamos a adelantar las elecciones. Si bien es cierto conforme al cronograma —que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso—, se dijo que hasta 2024, pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Este gobierno será de transición para llamar a la calma, al diálogo y trabajar juntos”, dijo la mandataria, luego de visitar a una menor afectada por las protestas en Apurímac.

Cabe señalar que el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, le había sugerido a Boluarte apurar todo lo que se pueda los comicios durante una reunión en Palacio.

Según contó el dirigente sindical, se le pidió a la jefa del Estado que “tome la iniciativa” porque “sabemos que abril del 2024 es demasiado tarde”.

“Estamos en una crisis política y entendemos que se tiene que actuar rápidamente. Si bien es cierto que el adelanto corresponde al Congreso, ella (Boluarte) puede coordinar. Tiene que ser 2023. Estamos en una crisis política y las autoridades tienen que tomar medidas excepcionales para solucionar este problema”, señaló Villanueva.

El asunto está en cómo lograr recortar los plazos. La respuesta está en la convocatoria. Mientras más rápido se produzca esta, más pronto empezará a correr el cronograma. De acuerdo con la ley, las elecciones se convocan con 270 días de anticipación.

Una opción que se ha empezado a barajar es que en esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023, que culmina mañana jueves, se apruebe en primera votación el proyecto de recorte del mandato. Y luego, que la segunda votación sea a inicios de año.

Iniciativa. Digna Calle y Susel Paredes piden al Pleno cumplir con debatir su proyecto de ley.

Hay que recordar que por tratarse de una reforma de carácter constitucional debe ser aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas (87).

En ese sentido, la congresista de Podemos Digna Calle presentó un proyecto de resolución legislativa para adelantar el inicio de la segunda legislatura al primero de enero.

Calle es la autora de un proyecto de ley de adelanto de elecciones. Lo mismo, Susel Paredes (Integridad y Desarrollo). Ya hay un dictamen aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser puesto en la agenda del Pleno. Esto debería ser visto hoy por el Consejo Directivo.

Otra vía para una reforma constitucional es la votación favorable de la mayoría absoluta del Congreso (66) y una posterior ratificación ciudadana vía un referéndum.

Reformas mínimas

Todo por el momento es confuso y no está claro cuál sería la mejor salida. Porque si bien esperar hasta el 2024 parece ser contraintuitivo en el sentido de que la gente en las calles exige —cuanto antes— una renovación de autoridades, este sentido de urgencia puede terminar colisionando con la necesidad de que el proceso electoral se desarrolle de la mejor forma.

Por ejemplo, Javier Albán, docente de Derecho de la Universidad del Pacífico, sostuvo que hay razones de fondo por las cuales es mejor plantearse comicios en el 2024. Entre ellas, que podría haber más tiempo para la inscripción de nuevos partidos. Aparte, señaló que si la votación fuera en el 2023, no habría margen suficiente para las elecciones primarias, las que permitirían elegir a candidatos más representativos.

Parte del debate sobre el adelanto de elecciones ha girado en torno a la necesidad de que antes se garantice una serie de reformas mínimas.

Propuesta. Para Fernando Tuesta, las primarias son claves.

Fernando Tuesta, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y extitular de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (conformada en el gobierno de Martín Vizcarra), indicó que un menú mínimo de reformas electorales debería incluir, primero, “ajustar las primarias” para que los partidos que obtengan menos del 3% de los votos válidos pierdan la inscripción. Segundo, que se establezca un umbral mínimo para ingresar al Parlamento: 5% de los votos válidos y 5 escaños. Tercero, elecciones parlamentarias sin voto preferencial, en la misma fecha de la eventual segunda vuelta presidencial. Cuarto, dividir Lima en 12 circunscripciones para que haya mayor relación entre representantes y representados. Y, quinto, prohibir la participación electoral de quienes hayan sido condenados por terrorismo, así ya hayan cumplido condena.

Milagros Campos, quien también participó en la mencionada comisión de reforma política, explicó que, desde su punto de vista, el menú mínimo de reformas debería contemplar el retorno de la reelección parlamentaria, la posibilidad de acusar al presidente de la República durante su mandato, por graves delitos como corrupción, y la implementación de un sistema bicameral en el Congreso de la República.

Gobierno Regional de Cusco propone salida

A través de un comunicado, el Gobierno Regional de Cusco propuso a la presidenta Dina Boluarte la presencia de ministros de Estado en las zonas de convulsión social, como Apurímac, Cusco, Arequipa e Ica. Además, ampliar el Acuerdo Nacional, promover el diálogo con las organizaciones sociales y sustentar en el más breve plazo un cronograma electoral.

Asimismo, solicitó al Congreso adelantar la siguiente legislatura al mes de enero para ratificar, en segunda votación, la reforma constitucional que dé paso a las elecciones generales adelantadas. En ese sentido, le exigió considerar los aportes de “las diferentes representaciones del pais”, con la finalidad de mejorar los perfiles de los candidatos y las conductas de las autoridades que resulten elegidas con el voto popular.

El Gobierno Regional del Cusco también pidió a los ciudadanos mantener la calma y canalizar sus demandas “en un marco de respeto, apelando al diálogo como garantía de la democracia y a la unidad en pro del interés público”, a fin de la evitar la polarización y el enfrentamiento.

Finalmente, el GORE Cusco le recomendó a los demás gobiernos regionales declarar la suspensión de las labores escolares presenciales hasta la finalización de las protestas.

Reclamo. Aunque a las marchas se han sumado otras demandas, la principal es que se convoque a elecciones generales ya.

Claves

Urgencia. La bancada de Acción Popular le solicitó al presidente del Congreso, José Williams, que se ponga en agenda de una vez el proyecto de adelanto de elecciones y que se proceda al debate en esta legislatura, que termina el jueves.

Mejor el 2023. En un comunicado, el Partido Morado se pronunció a favor de las elecciones para el año entrante.

Reacciones

Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial

“Vivimos una etapa de gran violencia. Esto tiene que cesar. No podemos enfrentarnos entre peruanos. La medida que ha dado la presidenta es adecuada con relación al adelanto de elecciones”.

Edgar Tello, Bloque Magisterial

“La población está indignada, ve que no se actúa debidamente. Plantear nueva constitución no se puede calificar de terrorista. Por qué no dar la participación si ya se han modificado tantos artículos”

Ruth Luque, Cambio Democrático

“Mi rechazo a esta violencia (turba incendió canal de TV en Cusco). No permitamos que la violencia se apodere de la protesta legítima. Adelanto de elecciones ya, en el 2023″.

Luis Villanueva, dirigente CGTP

“Se tiene que actuar rápido. Las nuevas elecciones generales deben ser el 2023, no el 2024. Estamos en una crisis política y las autoridades tienen que tomar medidas excepcionales para solucionar este problema”.

