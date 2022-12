Dina Boluarte a Pedro Castillo: “Quiso cerrar el Congreso de la República y miren dónde está”

La presidente Dina Boluarte se pronunció sobre la detención del expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de conspiración y rebelión, luego de que este diera un golpe de Estado fallido al pretender cerrar el Congreso y anunciara una reforma del sistema judicial.

“A mí me consterna que Pedro Castillo esté detenido. Yo no he peleado con él. Nunca nos hemos peleado. Lo acompañé hasta donde pude acompañarlo para que no cometa errores”, dijo Boluarte.

En esa línea, la mandataria mencionó que “en el último tramo, lo acorralaron entre seis personas”, quienes no la dejaron que se acercara para seguir aconsejando a Castillo”.

“En ese tiempo que él ha tomado esa decisión que muchos no entendíamos y no sabíamos. Yo misma, en ese momento que sale la noticia del comunicado del golpe de Estado, me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida”, apuntó.

La presidenta Dina Boluarte indicó, además, que no entiende el porqué de las protestas en el interior del país, debido a que no están cometiendo nada ilegal.

“No estoy cometiendo absolutamente nada. Estoy desde hace una semana de ser presidenta. No entiendo por qué los hermanos del Perú entero se están levantando en contra de este Gobierno”, expuso.