Ministro de Defensa a manifestantes que piden renuncia de Dina Boluarte: “Eso no se va a dar”

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, ratificó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no renunciará al cargo como respuesta al pedido ciudadano que se expresa en las protestas que se vienen desarrollando en varias zonas del país y que han dejado como saldo a dos fallecidos en Andahuaylas y múltiples heridos. Señaló que se respetará la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo.

“El pedido de algunos manifestantes es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Tiene una plataforma. Eso no se va a dar por una razón muy sencilla, porque la Constitución prevé la sucesión constitucional con mucha claridad. La Sra. Dina Boluarte no solo es presidenta de la República porque la Constitución así lo establece, sino porque también no podemos sumir al país en el caos”, declaró a Canal N.

En esta línea, Alberto Otárola sostuvo que, como salida a la crisis, se convocará al Consejo de Estado: “La presidenta va a convocar en el más breve plazo al Consejo de Estado, el cual está integrado por los titulares de los poderes públicos, con los cuales quiere conversar ampliamente sobre la necesidad de darle gobernabilidad a nuestro país en estas horas tan difíciles”.

El Consejo de Estado es la instancia que reúne a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, es decir, al presidente de la República y a los titulares del Congreso y del Poder Judicial. También se suele convocar a los titulares de la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional.

Dina Boluarte anuncia adelanto de elecciones para el 2024

A raíz de la situación que se vive por las protestas en diferentes zonas del país, la presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la nación. Si bien el mismo estaba anunciado para tener lugar el 11 de diciembre, finalmente fue transmitido a nivel nacional pasada la medianoche de este lunes 12.

Las palabras de la presidenta tuvieron como foco central uno de los puntos en discusión durante los últimos días: el adelanto de elecciones. Según señaló la jefa de Estado, en consideración de los reclamos de la población, presentará proyecto de adelanto de elecciones ante el Congreso de la República, con el objetivo de que estas puedan celebrarse en el 2024.